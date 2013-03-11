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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:07

  proftpd66 написав:Прочитал вашу дискуссию про налоги .Говорят тут что в укргазе декларация нужна по депо и овгз только от 2лимона ? Это действительно так ? Если да то зачем садомазохизм в других банках и брокерах? Если можно а укргазбанке?

Мухи вместе с котлетами. В УГБ до 2млн -не требуется объясняться с финмониторингом по поводу источника средств для покупки ОВГЗ. Годовую декларацию подавать нужно в любом случае чтобы отразить %% доходы и инвест прибыль.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:14

Smitten

зачем? что будет если не подать?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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  #<1 ... 99100101102
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