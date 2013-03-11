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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 99100101102
Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:07

  proftpd66 написав:Прочитал вашу дискуссию про налоги .Говорят тут что в укргазе декларация нужна по депо и овгз только от 2лимона ? Это действительно так ? Если да то зачем садомазохизм в других банках и брокерах? Если можно а укргазбанке?

Мухи вместе с котлетами. В УГБ до 2млн -не требуется объясняться с финмониторингом по поводу источника средств для покупки ОВГЗ. Годовую декларацию подавать нужно в любом случае чтобы отразить %% доходы и инвест прибыль.
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 19:14

Smitten

зачем? что будет если не подать?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 29 лип, 2019 23:01

  proftpd66 написав:Smitten Зачем? что будет если не подать?
Конфискация.
asti
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 01:49

  asti написав:
  proftpd66 написав:Smitten Зачем? что будет если не подать?
Конфискация.


если я купил и через пару дней продал? надо декларировать?
Как давно это правило есть? например, если хранить депо от 500к, то надо декларировать?

я спросил у ребят из Хак'с (Эрик Найман), они ответили что не надо ничего вообще декларировать (кроме фин. мона банка). Все говорят по разному разные темы...
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 08:56

Если физлицо не государственный служащий не нужно нечего декларировать! Все налоги платит ваш брокер как налоговый агент.
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 11:32

  asti написав:
  proftpd66 написав:Smitten Зачем? что будет если не подать?
Конфискация.

а может все таки штраф?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 16:03

ol_zy

Это черный юмор :)
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 18:00

  proftpd66 написав:ol_zy Это черный юмор :)
100% :) :)
asti
 
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