Мухи вместе с котлетами. В УГБ до 2млн -не требуется объясняться с финмониторингом по поводу источника средств для покупки ОВГЗ. Годовую декларацию подавать нужно в любом случае чтобы отразить %% доходы и инвест прибыль.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:07
Мухи вместе с котлетами. В УГБ до 2млн -не требуется объясняться с финмониторингом по поводу источника средств для покупки ОВГЗ. Годовую декларацию подавать нужно в любом случае чтобы отразить %% доходы и инвест прибыль.
Додано: Пон 29 лип, 2019 19:14
Smitten
зачем? что будет если не подать?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Пон 29 лип, 2019 23:01
Додано: Вів 30 лип, 2019 01:49
если я купил и через пару дней продал? надо декларировать?
Как давно это правило есть? например, если хранить депо от 500к, то надо декларировать?
я спросил у ребят из Хак'с (Эрик Найман), они ответили что не надо ничего вообще декларировать (кроме фин. мона банка). Все говорят по разному разные темы...
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Вів 30 лип, 2019 08:56
Если физлицо не государственный служащий не нужно нечего декларировать! Все налоги платит ваш брокер как налоговый агент.
Додано: Вів 30 лип, 2019 11:32
а может все таки штраф?
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
Додано: Вів 30 лип, 2019 16:03
ol_zy
Это черный юмор
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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