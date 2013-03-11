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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:28

Re: Рынок ОВГЗ

  starsn написав:то згідно існуючому законодавству подання декларації залишається на ваш розсуд, хоча і заохочується).


власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок :)

на війні як на війні.

є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...
+50грн !
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greenozon
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