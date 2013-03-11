власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок
на війні як на війні.
є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:28
Re: Рынок ОВГЗ
власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок
на війні як на війні.
є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...
+50грн !
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