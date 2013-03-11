власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок
на війні як на війні.
є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 01 сер, 2019 13:28
Re: Рынок ОВГЗ
власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок
на війні як на війні.
є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 01 сер, 2019 15:55
ОВГЗ в Киеве на левом берегу
Подскажите, в каком банке можно купить ОВГЗ в Киеве так, чтобы обслуживаться на левом берегу. Как правило, услуги по ОВГЗ предостоставляют центральные отделения банков или брокеры которые находятся на правом берегу.
Додано: Чет 01 сер, 2019 16:36
там в законі багато рядків,
ви будете тицять в той де написано що не треба,
податківець тицьне в той де написано що треба
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Додано: Суб 03 сер, 2019 01:29
тут обсуждаем что ОВГЗ будет 20%-40% доходность
viewtopic.php?p=4718762#p4718762
viewtopic.php?p=4718765#p4718765
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
Додано: Пон 05 сер, 2019 16:02
ГБР расследует отмывание сотен миллионов гривень через ОВГЗ
Среди установленных следствием торговцев ценными бумагами, принимавших участие в схемах, - Мастер Брок, Финэкс-Украина, Дализ-финанс, Арт Капитал, Навигатор-Инвест, Универ Капитал, Капитал Таймс, И-Нвест, МевазорИнвест, Сигнифер, БТС Брокер, Доминанта Трейд, ФК Проффинанс, Ай Би Кэпитал.
Прибыль получили клиенты этих компаний, в том числе Премиум Торг Групп, Бадрен, Марфин Люкс, Солвент Капитал.
Следствие получило доступ к банковской тайне Мастер Брок, И-Нвест, Дализ-финанс и других, и выяснило, что эти компании переводили деньги на счета физлиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу РВС Банка.
МММ 2020?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
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