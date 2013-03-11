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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 100101102103
Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 13:28

Re: Рынок ОВГЗ

  starsn написав:то згідно існуючому законодавству подання декларації залишається на ваш розсуд, хоча і заохочується).


власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок :)

на війні як на війні.

є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 15:55

ОВГЗ в Киеве на левом берегу

Подскажите, в каком банке можно купить ОВГЗ в Киеве так, чтобы обслуживаться на левом берегу. Как правило, услуги по ОВГЗ предостоставляют центральные отделения банков или брокеры которые находятся на правом берегу.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Чет 01 сер, 2019 16:36

  greenozon написав:
  starsn написав:то згідно існуючому законодавству подання декларації залишається на ваш розсуд, хоча і заохочується).


власне хочеться тицьнути пальцем податківцю (якщо прийдеться)
в такий то закон-параграф-рядок :)

на війні як на війні.

є закони, а є постанови (підзаконні акти) ДПА і дуже часто вони по суті конфліктують...

там в законі багато рядків,
ви будете тицять в той де написано що не треба,
податківець тицьне в той де написано що треба
:D
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Повідомлення Додано: П'ят 02 сер, 2019 20:12

  stuermer01 написав: обслуживаться на левом берегу

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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2019 01:29

тут обсуждаем что ОВГЗ будет 20%-40% доходность

viewtopic.php?p=4718762#p4718762
viewtopic.php?p=4718765#p4718765
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 16:02

ГБР расследует отмывание сотен миллионов гривень через ОВГЗ


Среди установленных следствием торговцев ценными бумагами, принимавших участие в схемах, - Мастер Брок, Финэкс-Украина, Дализ-финанс, Арт Капитал, Навигатор-Инвест, Универ Капитал, Капитал Таймс, И-Нвест, МевазорИнвест, Сигнифер, БТС Брокер, Доминанта Трейд, ФК Проффинанс, Ай Би Кэпитал.

Прибыль получили клиенты этих компаний, в том числе Премиум Торг Групп, Бадрен, Марфин Люкс, Солвент Капитал.

Следствие получило доступ к банковской тайне Мастер Брок, И-Нвест, Дализ-финанс и других, и выяснило, что эти компании переводили деньги на счета физлиц, которые в дальнейшем были сняты через кассу РВС Банка.


https://finance.liga.net/stock/novosti/ ... herez-ovgz

МММ 2020? :mrgreen:
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2019 18:45

новини по поточних пропозиціях від брокера ICU - ставки бумаг далі падають,
особливо валютні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2019 16:20

свіжий журнал від CBonds

Долговой рынок Украины
Ежемесячный бюллетень No7(14), июль 2019 года

http://ua.cbonds.info/comments/download/204621

Основные события месяца:
НБУ снизил учетную ставку с 17.5% до 17%
 Украинская ЖД разместила евробонды на 500 млн. долл.
 Нафтогаз разместил еврооблигации на 600 млн. евро и 335
млн. долл. США
 Объемы выпуска гривневых и долларовых ОВГЗ обновили
исторические рекорды
 Инвесторы увеличили вложения в гривневые и валютные ОВГЗ
 Минфин намерен довести объем выпуска 5.5-лет. ОВГЗ до
уровня индексной бумаги
 Курс доллара опускался до 3-лет. минимума - 25 USD/UAH
 ТАСкомбанк продал облигации серии G на 100 млн. грн.
 ФК Центр Финансовых Решений разместила облигации серий L и
M на общую сумму 75 млн. грн.
+50грн !
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  #<1 ... 100101102103
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