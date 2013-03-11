Вопрос конечно сильный))) Думаю у любого брокера можете по рыночной цене ~5%, а смысл кому-то Вам продавать с большей доходностью?)))
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:56
Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:35
vadymbanker
можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:07
Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?
Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.
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