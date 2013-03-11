RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:56

  vadymbanker написав:Где можно сейчас купить долл овгз с большой доходностью, прямо на этой недели?

Вопрос конечно сильный))) Думаю у любого брокера можете по рыночной цене ~5%, а смысл кому-то Вам продавать с большей доходностью?)))
accord_trading_ltd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.02.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:35

vadymbanker

можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:07

  greenozon написав:vadymbanker

можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021


Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?

Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.
accord_trading_ltd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 32
З нами з: 25.02.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:07

  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:vadymbanker

можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021


Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?

Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.


маски шоу у них закончились?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 960
З нами з: 22.12.16
Подякував: 96 раз.
Подякували: 60 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:36

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:vadymbanker

можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
какая же будет доходность в октябре на аукционе по долл?
vadymbanker
 
Повідомлень: 266
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 25 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:39

  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:vadymbanker

можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021


Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?

Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.


ось вам нюанси -

на продажу следующих долларовых ОВГЗ при расчётах за доллар*:
...[список бумаг]

*минимальная сумма покупки - 50 000$; минимальная сумма покупки при реинвестиции купонов и погашения – 10 000$.

також є коміс при виводі валюти на власний рахунок - але цифру треба шукати.

при покупці за грн ліміти не вказані


валютні бумаги не купував, деталей не скажу, але очевидно що треба "свіфтанути" по реквізитах, що прийдуть від брокера.
враховуючи суму, треба будуть довідки про доходи і тд
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:43

Re: Рынок ОВГЗ

  proftpd66 написав:маски шоу у них закончились?


якась нова чорнуха-веселуха

https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ko ... nprokurora
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5687
З нами з: 01.06.14
Подякував: 191 раз.
Подякували: 314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 101102103104
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 474
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 4243
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3766
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74369)
09.08.2019 23:49
Рынок ОВГЗ (1037)
09.08.2019 23:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.