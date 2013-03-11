Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:56
vadymbanker написав:
Где можно сейчас купить долл овгз с большой доходностью, прямо на этой недели?
Вопрос конечно сильный))) Думаю у любого брокера можете по рыночной цене ~5%, а смысл кому-то Вам продавать с большей доходностью?)))
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:35
vadymbanker можу по ICU сказати - 4.50% якщо купувати за $ 4,65% - якщо за грн бумаги до 03.06.2021
greenozon
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:07
greenozon написав: vadymbanker
можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?
Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:07
accord_trading_ltd написав: greenozon написав: vadymbanker
можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?
Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.
маски шоу у них закончились?
Ben Bernanke. Имеет прозвище «Вертолёт Бен» (Helicopter Ben), полученное после того как в выступлении заявил, что иногда, в условиях кризиса, «разбрасывание денег с вертолёта» может быть полезным для борьбы с дефляцией.
proftpd66
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:36
greenozon написав: vadymbanker можу по ICU сказати - 4.50% якщо купувати за $ 4,65% - якщо за грн бумаги до 03.06.2021
какая же будет доходность в октябре на аукционе по долл?
vadymbanker
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:39
accord_trading_ltd написав: greenozon написав: vadymbanker
можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?
Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.
ось вам нюанси -
на продажу следующих долларовых ОВГЗ при расчётах за доллар*:
...[список бумаг]
*минимальная сумма покупки - 50 000$; минимальная сумма покупки при реинвестиции купонов и погашения – 10 000$.
також є коміс при виводі валюти на власний рахунок - але цифру треба шукати.
при покупці за грн ліміти не вказані
валютні бумаги не купував, деталей не скажу, але очевидно що треба "свіфтанути" по реквізитах, що прийдуть від брокера.
враховуючи суму, треба будуть довідки про доходи і тд
greenozon
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:43
proftpd66 написав:
маски шоу у них закончились?
якась нова чорнуха-веселуха
https://www.icu.ua/uk/about-icu/news/ko ... nprokurora
greenozon
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:23
greenozon написав: accord_trading_ltd написав: greenozon написав: vadymbanker
можу по ICU сказати -
4.50% якщо купувати за $
4,65% - якщо за грн
бумаги до 03.06.2021
Кстати за доллары реально можно купить в ICU? Просто перечислить со своего счёта банка по реквизитам согласно заявки договора на брокерское обслуживание?
Хотелось бы нюансы ещё узнать если они есть.
ось вам нюанси -
на продажу следующих долларовых ОВГЗ при расчётах за доллар*:
...[список бумаг]
*минимальная сумма покупки - 50 000$; минимальная сумма покупки при реинвестиции купонов и погашения – 10 000$.
також є коміс при виводі валюти на власний рахунок - але цифру треба шукати.
при покупці за грн ліміти не вказані
валютні бумаги не купував, деталей не скажу, але очевидно що треба "свіфтанути" по реквізитах, що прийдуть від брокера.
враховуючи суму, треба будуть довідки про доходи і тд
Дякую Вам за відповідь!
accord_trading_ltd
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:27
vadymbanker написав: greenozon написав: vadymbanker можу по ICU сказати - 4.50% якщо купувати за $ 4,65% - якщо за грн бумаги до 03.06.2021
какая же будет доходность в октябре на аукционе по долл?
Всё будет зависеть от назначений в правительство - Минфин и НБУ.
accord_trading_ltd
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