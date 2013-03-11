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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:33
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accord_trading_ltd
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Додано: Сер 14 сер, 2019 14:30
Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
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accord_trading_ltd
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- Повідомлень: 37
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- Подякував: 3 раз.
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:42
accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
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vadymbanker
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:46
vadymbanker написав:
accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
Спасибо! Cbonds видел, но хочется бесплатный ресурс.
Попробовал сам сделать расчётный файл в Excel с разными видами доходности.
Поправьте пожалуйста если что-то не так считает! Cсылка на файл: https://mega.dp.ua/7GfXKSMsE
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accord_trading_ltd
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- Повідомлень: 37
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24
https://ipipip.ru/calculator/
accord_trading_ltd написав: vadymbanker написав:
accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
Спасибо! Cbonds видел, но хочется бесплатный ресурс.
Попробовал сам сделать расчётный файл в Excel с разными видами доходности.
Поправьте пожалуйста если что-то не так считает! Cсылка на файл: https://mega.dp.ua/7GfXKSMsE
-
vadymbanker
-
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- Повідомлень: 269
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 4 раз.
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