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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Пон 12 сер, 2019 08:33

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accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 14:30

Расчёт доходности ОВГЗ

Всем добрый день!

Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Сер 14 сер, 2019 15:42

Re: Рынок ОВГЗ

accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!

Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 сер, 2019 08:46

  vadymbanker написав:
accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!

Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные


Спасибо! Cbonds видел, но хочется бесплатный ресурс.

Попробовал сам сделать расчётный файл в Excel с разными видами доходности.
Поправьте пожалуйста если что-то не так считает! Cсылка на файл: https://mega.dp.ua/7GfXKSMsE
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24

Re: Рынок ОВГЗ

accord_trading_ltd написав:
  vadymbanker написав:
accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!

Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные


Спасибо! Cbonds видел, но хочется бесплатный ресурс.

Попробовал сам сделать расчётный файл в Excel с разными видами доходности.
Поправьте пожалуйста если что-то не так считает! Cсылка на файл: https://mega.dp.ua/7GfXKSMsE
https://ipipip.ru/calculator/
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:52

Спасибо! Калькулятор на ipipip.ru немного не удобный - там в коментах внизу написаны причины.

Кто бы сделал с выпадающими списками укр бондов по назаванию эмитента или ISIN как например на https://www.moex.com/ru/bondization/calc цены бы не было этому ресурсу!

Вот кстати человек создал простой калькулятор - всё подтягивает по названию бондов, российских правда https://fin-plan.org/blog/investitsii/k ... y-onlayn-/
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Нед 18 сер, 2019 10:33

“Такого немає в жодній країні світу.
У країнах ЄС в кращому випадку можна отримати 1-2%.
У економіках, що розвиваються – до 7%.
Україна дає під 16-18,5%!
А якщо купувати в гривні, то іноземець, який в грудні витратив 10 тисяч доларів, в червні може отримати вже майже 18 тисяч.
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https://news.finance.ua/ua/news/-/45442 ... ny-ekspert
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greenozon
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