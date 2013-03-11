Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 сер, 2019 08:33
accord_trading_ltd
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Додано: Сер 14 сер, 2019 14:30
Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
accord_trading_ltd
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Додано: Сер 14 сер, 2019 15:42
accord_trading_ltd написав:Всем добрый день! Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
vadymbanker
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Додано: Чет 15 сер, 2019 08:46
vadymbanker написав: accord_trading_ltd написав:Всем добрый день! Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
Спасибо! Cbonds видел, но хочется бесплатный ресурс.
Попробовал сам сделать расчётный файл в Excel с разными видами доходности.
Поправьте пожалуйста если что-то не так считает! Cсылка на файл:
https://mega.dp.ua/7GfXKSMsE
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 17:24
accord_trading_ltd написав: vadymbanker написав: accord_trading_ltd написав:Всем добрый день! Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
cd bonds.ua, но они платные
Спасибо! Cbonds видел, но хочется бесплатный ресурс.
Попробовал сам сделать расчётный файл в Excel с разными видами доходности.
Поправьте пожалуйста если что-то не так считает! Cсылка на файл:
https://mega.dp.ua/7GfXKSMsE https://ipipip.ru/calculator/
vadymbanker
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Додано: П'ят 16 сер, 2019 18:52
Спасибо! Калькулятор на ipipip.ru немного не удобный - там в коментах внизу написаны причины.
Кто бы сделал с выпадающими списками укр бондов по назаванию эмитента или ISIN как например на
https://www.moex.com/ru/bondization/calc
цены бы не было этому ресурсу!
Вот кстати человек создал простой калькулятор - всё подтягивает по названию бондов, российских правда
https://fin-plan.org/blog/investitsii/k ... y-onlayn-/
accord_trading_ltd
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Додано: Нед 18 сер, 2019 10:33
“Такого немає в жодній країні світу.
У країнах ЄС в кращому випадку можна отримати 1-2%.
У економіках, що розвиваються – до 7%.
Україна дає під 16-18,5%!
А якщо купувати в гривні, то іноземець, який в грудні витратив 10 тисяч доларів, в червні може отримати вже майже 18 тисяч.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45442 ... ny-ekspert
greenozon
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Додано: Нед 18 сер, 2019 18:19
greenozon написав:
“Такого немає в жодній країні світу.
У країнах ЄС в кращому випадку можна отримати 1-2%.
У економіках, що розвиваються – до 7%.
Україна дає під 16-18,5%!
А якщо купувати в гривні, то іноземець, який в грудні витратив 10 тисяч доларів, в червні може отримати вже майже 18 тисяч.
https://news.finance.ua/ua/news/-/45442 ... ny-ekspert
Да Пэтя и грося разве иностранцы?
Ratatui
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Додано: Нед 18 сер, 2019 19:48
greenozon написав:
“Такого немає в жодній країні світу. ,
Турция (учетная ставка – 24%; доходность госбумаг (до года) – 18,6%), Аргентина (учетная ставка – 58,71%; доходность госбумаг (до года) – 31,22%)
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
J
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