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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:24
Объединения участников фондового и товарного рынков просят Президента не допустить уничтожения фондового рынка вследствие действий НКЦБФР
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:23
Уважаемые форумчане!
В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.
Рекомендуем к просмотру
В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.
Комментируем, ставим лайк!
Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42
Ну как можно называть ОВГЗ фактически безналоговыми?
- Не облагаются налогом на доходы физических лиц;
- Облагаются военным сбором (1,5%);
- Прибыль резидентов юридических лиц по ОВГЗ облагается налогом на общих основаниях (18%).
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