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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:24
Объединения участников фондового и товарного рынков просят Президента не допустить уничтожения фондового рынка вследствие действий НКЦБФР
Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/f ... iv-nktsbfr
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accord_trading_ltd
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:23
Уважаемые форумчане!
В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.Рекомендуем к просмотру
В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.Комментируем, ставим лайк!Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ
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Ірина_
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42
Ірина_ написав:Уважаемые форумчане!
В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.Рекомендуем к просмотру
В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.Комментируем, ставим лайк!Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ
Ну как можно называть ОВГЗ фактически безналоговыми?
- Не облагаются налогом на доходы физических лиц;
- Облагаются военным сбором (1,5%);
- Прибыль резидентов юридических лиц по ОВГЗ облагается налогом на общих основаниях (18%).
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accord_trading_ltd
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:27
accord_trading_ltd написав:
Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
trdata.com
Вот пример
Пользуясь случаем, могу рассказать о наших разработках:
Ежедневный обзор рынка ОВГЗ: https://afrtcp.tk/files/overview/
(например https://afrtcp.tk/files/overview/ovdp_2019-08-22.pdf
). Раньше для каждой сделки мы рассчитывали доходность, но после консультаций с организаторами торгов убрали это.
Календарь МинФина (платежи по ОВГЗ):https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-08-28
Касательно расчета доходности по цене и наоборот у нас есть REST API, доступ к которой мы готовы предоставлять на коммерческой основе.
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alex_2013
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