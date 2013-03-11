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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 104105106107>
Повідомлення Додано: Пон 19 сер, 2019 14:24

Объединения участников фондового и товарного рынков просят Президента не допустить уничтожения фондового рынка вследствие действий НКЦБФР

Подробней: https://www.stockworld.com.ua/ru/news/f ... iv-nktsbfr
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:23

Уважаемые форумчане!

В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.

Рекомендуем к просмотру



В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.

Комментируем, ставим лайк!

Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ
Ірина_
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Повідомлення Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42

  Ірина_ написав:Уважаемые форумчане!

В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.

Рекомендуем к просмотру



В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.

Комментируем, ставим лайк!

Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ


Ну как можно называть ОВГЗ фактически безналоговыми? :(

- Не облагаются налогом на доходы физических лиц;
- Облагаются военным сбором (1,5%);
- Прибыль резидентов юридических лиц по ОВГЗ облагается налогом на общих основаниях (18%).
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Нед 25 сер, 2019 14:27

  accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!

Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.


trdata.com
Вот пример
Зображення

Пользуясь случаем, могу рассказать о наших разработках:
Ежедневный обзор рынка ОВГЗ: https://afrtcp.tk/files/overview/ (например https://afrtcp.tk/files/overview/ovdp_2019-08-22.pdf). Раньше для каждой сделки мы рассчитывали доходность, но после консультаций с организаторами торгов убрали это.

Календарь МинФина (платежи по ОВГЗ):
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-08-28

Касательно расчета доходности по цене и наоборот у нас есть REST API, доступ к которой мы готовы предоставлять на коммерческой основе.
alex_2013
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 сер, 2019 08:55

  alex_2013 написав:
  accord_trading_ltd написав:Всем добрый день!

Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.


trdata.com
Вот пример
Зображення

Пользуясь случаем, могу рассказать о наших разработках:
Ежедневный обзор рынка ОВГЗ: https://afrtcp.tk/files/overview/ (например https://afrtcp.tk/files/overview/ovdp_2019-08-22.pdf). Раньше для каждой сделки мы рассчитывали доходность, но после консультаций с организаторами торгов убрали это.

Календарь МинФина (платежи по ОВГЗ):
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-08-28

Касательно расчета доходности по цене и наоборот у нас есть REST API, доступ к которой мы готовы предоставлять на коммерческой основе.


Интересная инфа! На коммерческой много есть разных ресурсов, но платить за калькулятор нет пока желания.
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:06

через кого ?

Коллеги, добрый день!
Есть вопрос
Через кого лучше на ваш взгляд покупать ОВГЗ :
1. Инвестиционные компании
2. Банки
3. Частные брокеры
Ответы желательно давать с аргументацией ))
An 124
 
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Повідомлення Додано: Нед 01 вер, 2019 19:50

An 124

усім новачкам рекомендую один і той же ресурс - має відповіді на усі ваші запитання


https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/

PS якщо цікаво по ICU, можу проконсультувати (є клієнтом)
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Пон 02 вер, 2019 11:36

Здається лафа і фрівольність укргазу щодо фінмону в 2М дуже скоро завершиться -


https://minfin.com.ua/ua/2019/09/02/38927906/
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 03 вер, 2019 17:58

Прогнозується, що 05.09 буде знижена облікова ставка до 16%.
Може хтось аналізував, як зниження на один відсоток відобразиться на ставках аукціону Мінфіну і, особливо що мене цікавить, на ставках ОВДП вторинного ринку?
Є в задумах взяти 2-х річні, от думаю, чекати тиждень і спробувати на аукціоні чи брати з портфеля брокера (вторинний).
PPO
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:20

Re: Рынок ОВГЗ

https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... stavku-nbu --- По базовому сценарию, средняя ставка за четвертый квартал 2019-го составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.
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rasmus
 
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