Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 19 сер, 2019 14:24
Объединения участников фондового и товарного рынков просят Президента не допустить уничтожения фондового рынка вследствие действий НКЦБФР
Подробней:
https://www.stockworld.com.ua/ru/news/f ... iv-nktsbfr
accord_trading_ltd
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:23
Уважаемые форумчане!
В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.
Рекомендуем к просмотру
В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.
Комментируем, ставим лайк! Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ
Ірина_
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Додано: Чет 22 сер, 2019 14:42
Ірина_ написав: Уважаемые форумчане!
В последнее время тема обсуждения облигаций внутреннего государственного займа [ОВГЗ] и их влияния на курс доллара набрала обороты.
Рекомендуем к просмотру
В этом видео мы простыми словами расскажем:
- что такое ОВГЗ
- кто выпускает и кто покупает ОВГЗ
- какие последствия продажи ОВГЗ для экономики и страны в целом.
Комментируем, ставим лайк! Получить бонус при инвестировании в ОВГЗ
Ну как можно называть ОВГЗ фактически безналоговыми?
- Не облагаются налогом на доходы физических лиц;
- Облагаются военным сбором (1,5%);
- Прибыль резидентов юридических лиц по ОВГЗ облагается налогом на общих основаниях (18%).
accord_trading_ltd
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Додано: Нед 25 сер, 2019 14:27
accord_trading_ltd написав:
Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
trdata.com
Вот пример
Пользуясь случаем, могу рассказать о наших разработках:
Ежедневный обзор рынка ОВГЗ:
https://afrtcp.tk/files/overview/
(например
https://afrtcp.tk/files/overview/ovdp_2019-08-22.pdf
). Раньше для каждой сделки мы рассчитывали доходность, но после консультаций с организаторами торгов убрали это.
Календарь МинФина (платежи по ОВГЗ):
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-08-28
Касательно расчета доходности по цене и наоборот у нас есть REST API, доступ к которой мы готовы предоставлять на коммерческой основе.
alex_2013
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Додано: Вів 27 сер, 2019 08:55
alex_2013 написав: accord_trading_ltd написав:
Всем добрый день!
Подскажите какие знаете ресурсы (желательно бесплатные) где можно рассчитывать доходность ОВГЗ исходя из цены и наоборот.
trdata.com
Вот пример
Пользуясь случаем, могу рассказать о наших разработках:
Ежедневный обзор рынка ОВГЗ:
https://afrtcp.tk/files/overview/
(например
https://afrtcp.tk/files/overview/ovdp_2019-08-22.pdf
). Раньше для каждой сделки мы рассчитывали доходность, но после консультаций с организаторами торгов убрали это.
Календарь МинФина (платежи по ОВГЗ):
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-08-28
Касательно расчета доходности по цене и наоборот у нас есть REST API, доступ к которой мы готовы предоставлять на коммерческой основе.
Интересная инфа! На коммерческой много есть разных ресурсов, но платить за калькулятор нет пока желания.
accord_trading_ltd
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Додано: П'ят 30 сер, 2019 15:06
Коллеги, добрый день!
Есть вопрос Через кого лучше на ваш взгляд покупать ОВГЗ : 1. Инвестиционные компании 2. Банки 3. Частные брокеры Ответы желательно давать с аргументацией ))
An 124
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Додано: Нед 01 вер, 2019 19:50
An 124
усім новачкам рекомендую один і той же ресурс - має відповіді на усі ваші запитання
https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... %B4%D0%BF/
PS якщо цікаво по ICU, можу проконсультувати (є клієнтом)
greenozon
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Додано: Пон 02 вер, 2019 11:36
Здається лафа і фрівольність укргазу щодо фінмону в 2М дуже скоро завершиться -
https://minfin.com.ua/ua/2019/09/02/38927906/
greenozon
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Додано: Вів 03 вер, 2019 17:58
Прогнозується, що 05.09 буде знижена облікова ставка до 16%.
Може хтось аналізував, як зниження на один відсоток відобразиться на ставках аукціону Мінфіну і, особливо що мене цікавить, на ставках ОВДП вторинного ринку? Є в задумах взяти 2-х річні, от думаю, чекати тиждень і спробувати на аукціоні чи брати з портфеля брокера (вторинний).
PPO
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Додано: Сер 04 вер, 2019 09:20
https://finance.liga.net/ekonomika/arti ... stavku-nbu
--- По базовому сценарию, средняя ставка за четвертый квартал 2019-го составит 16%, в четвертом квартале 2020-го – 9,5%, в четвертом квартале 2021-го – 8%.
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rasmus
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