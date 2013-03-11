PPO
ставки вже падають і причому швидко (бачу по анонсах-пропозиціях ICU)
падають як грн так і валютні бумаги
ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:53
PPO
ставки вже падають і причому швидко (бачу по анонсах-пропозиціях ICU)
падають як грн так і валютні бумаги
ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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