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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:53

PPO

ставки вже падають і причому швидко (бачу по анонсах-пропозиціях ICU)
падають як грн так і валютні бумаги

ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:16

  greenozon написав:PPO


ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці

появился метод пополнения ? :D
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:21

J
метафора :)
в прямому сенсі в бумагах ставка плаваюча (вторинка),
не як у депо-договорі (фіксована на увесь термін)


звісно що інвестор може докупляти бумагу скільки хоче і коли захоче в свій портфель
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:53

Re: Рынок ОВГЗ

Кажуть, що на противагу ставкам, за якими Мінфін розміщує на первинному ринку, ставки оферів по купонним ОВДП вторинного ринку обраховані, як ефективні.
Принаймні так сказали в одному з банків щодо ОВДП з їх портфеля.
Дійсно так?
Хто знає особливості?
Як порівнювати тоді ставки Мінфіну і вторинки?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58

greenozon дякую
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:37

Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за август 2019 г.

В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.

Бюллетень доступен по ссылке
http://ua.cbonds.ua/comments/download/205809
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:12

Після сьогоднішнього рішення НБУ щодо зниження облікової ставки на 0.5% (до 16.5%) ICU в розсилці котіровок теж знизив % - макс 16% гривня (до 21р), короткі 15.75,
5% долар (довгі)
+50грн !
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