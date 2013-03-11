PPO
ставки вже падають і причому швидко (бачу по анонсах-пропозиціях ICU)
падають як грн так і валютні бумаги
ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 04 вер, 2019 09:53
PPO
ставки вже падають і причому швидко (бачу по анонсах-пропозиціях ICU)
падають як грн так і валютні бумаги
ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:16
появился метод пополнения ?
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:21
J
метафора
в прямому сенсі в бумагах ставка плаваюча (вторинка),
не як у депо-договорі (фіксована на увесь термін)
звісно що інвестор може докупляти бумагу скільки хоче і коли захоче в свій портфель
Додано: Сер 04 вер, 2019 11:53
Re: Рынок ОВГЗ
Кажуть, що на противагу ставкам, за якими Мінфін розміщує на первинному ринку, ставки оферів по купонним ОВДП вторинного ринку обраховані, як ефективні.
Принаймні так сказали в одному з банків щодо ОВДП з їх портфеля.
Дійсно так?
Хто знає особливості?
Як порівнювати тоді ставки Мінфіну і вторинки?
Додано: Сер 04 вер, 2019 14:37
Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за август 2019 г.
В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
Бюллетень доступен по ссылке
Додано: Чет 05 вер, 2019 17:12
Після сьогоднішнього рішення НБУ щодо зниження облікової ставки на 0.5% (до 16.5%) ICU в розсилці котіровок теж знизив % - макс 16% гривня (до 21р), короткі 15.75,
5% долар (довгі)
Додано: Суб 07 вер, 2019 17:48
Re: Рынок ОВГЗ
Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети:
1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%;
2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%.
Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП.
У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%).
Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору).
Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.
Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.
Додано: Нед 08 вер, 2019 11:31
Думаю не стоит поднимать шумиху пока не разберётесь что означает доходность ОВГЗ!
Доходность облигации не равна полученному доходу!!!!!!!
Вот можете ознакомится:
Если сравнить процентные ОВГЗ с депозитом, то доходность такой облигации будет равна депозиту с капитализацией процентов раз в полгода.
Проще говоря при расчёте доходности ОВГЗ начисленные проценты виртуально (как будто вы их опять инвестируете в те же ОВГЗ) плюсуются раз в полгода к основной сумме и на них насчитывается процент (купон).
Например:
Если бы Вы купили данные облигации в день их выпуска по номиналу 1000 грн. доходность была бы такая:
Доходность также регулируется ценой облигации. Для того чтобы доходность в день выпуска была 7,5% цена покупки облигации должна быть такой:
Для того чтобы проверить Вашу доходность пришлите данные вашей заявки (дата покупки, цена покупки)!
Додано: Пон 09 вер, 2019 20:46
accord_trading_ltd
чому в вашому калькуляторі ціна 1 бумаги 100 уо?
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