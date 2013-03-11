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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 104105106107
Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 09:53

PPO

ставки вже падають і причому швидко (бачу по анонсах-пропозиціях ICU)
падають як грн так і валютні бумаги

ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:16

  greenozon написав:PPO


ІМХО сам час застовбити довгі бумаги по (ще хорошій) ставці

появился метод пополнения ? :D
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J
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:21

J
метафора :)
в прямому сенсі в бумагах ставка плаваюча (вторинка),
не як у депо-договорі (фіксована на увесь термін)


звісно що інвестор може докупляти бумагу скільки хоче і коли захоче в свій портфель
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:53

Re: Рынок ОВГЗ

Кажуть, що на противагу ставкам, за якими Мінфін розміщує на первинному ринку, ставки оферів по купонним ОВДП вторинного ринку обраховані, як ефективні.
Принаймні так сказали в одному з банків щодо ОВДП з їх портфеля.
Дійсно так?
Хто знає особливості?
Як порівнювати тоді ставки Мінфіну і вторинки?
PPO
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 11:58

greenozon дякую
An 124
 
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Повідомлення Додано: Сер 04 вер, 2019 14:37

Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за август 2019 г.

В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.

Бюллетень доступен по ссылке
http://ua.cbonds.ua/comments/download/205809
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 05 вер, 2019 17:12

Після сьогоднішнього рішення НБУ щодо зниження облікової ставки на 0.5% (до 16.5%) ICU в розсилці котіровок теж знизив % - макс 16% гривня (до 21р), короткі 15.75,
5% долар (довгі)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Суб 07 вер, 2019 17:48

Re: Рынок ОВГЗ

Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети:
1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%;
2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%.
Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП.
У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%).
Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору).
Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.

Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.
VASH
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 вер, 2019 11:31

  VASH написав:Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети:
1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%;
2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%.
Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП.
У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%).
Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору).
Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.

Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.


Думаю не стоит поднимать шумиху пока не разберётесь что означает доходность ОВГЗ!

Доходность облигации не равна полученному доходу!!!!!!!
Вот можете ознакомится:
http://www.grandars.ru/student/finansy/ ... gacii.html

Если сравнить процентные ОВГЗ с депозитом, то доходность такой облигации будет равна депозиту с капитализацией процентов раз в полгода.

Проще говоря при расчёте доходности ОВГЗ начисленные проценты виртуально (как будто вы их опять инвестируете в те же ОВГЗ) плюсуются раз в полгода к основной сумме и на них насчитывается процент (купон).

Например:
Если бы Вы купили данные облигации в день их выпуска по номиналу 1000 грн. доходность была бы такая:
Зображення
Доходность также регулируется ценой облигации. Для того чтобы доходность в день выпуска была 7,5% цена покупки облигации должна быть такой:
Зображення

Для того чтобы проверить Вашу доходность пришлите данные вашей заявки (дата покупки, цена покупки)!
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 20:46

accord_trading_ltd

чому в вашому калькуляторі ціна 1 бумаги 100 уо?
+50грн !
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greenozon
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