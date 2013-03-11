greenozon написав:Здається лафа і фрівольність укргазу щодо фінмону в 2М дуже скоро завершиться -
https://minfin.com.ua/ua/2019/09/02/38927906/
Зовсім доки не дивляться?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:13
Зовсім доки не дивляться?
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:26
Додано: Вів 10 вер, 2019 14:34
accord_trading_ltd
зрозумів
дякую
2) тут намалювались цікавіші ЦП ніж валютні бумаги
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 12 вер, 2019 11:50
Re: Рынок ОВГЗ
Ставки донизу?!
Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:27
Украинские банки увеличили портфель ОВГЗ на 12 миллиардов
Портфель ОВГЗ украинских банков 13 сентября увеличился на 12,281 млрд грн (на 3,7%) до 346,258 млрд грн,
нерезидентов - на 0,38 млрд грн (на 0,4%) до 88,088 млрд грн.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
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