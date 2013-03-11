VASH написав:Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети: 1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%; 2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%. Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП. У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%). Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору). Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.
Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.
Сьогодні розбирався щодо відмінності у доходності облігацій з менеджером Укргазбанку. Вдячний шановному accord_trading_ltd за бажання надати допомогу, але все виявилося значно простіше. Дійсно, як зазначив менеджер УГБ, дохідність за двома облігаціями є 7,5%, але перші облігації (UA4000201396 (дол.США))були продані з дисконтом до курсу (27 801,64 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,774898), другі ж облігації (UA4000202568 (дол.США)) були продані за 28 274,22 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,808135. Тобто, як запевнив менеджер УГБ, частка заявленої доходності 7,5% вже є у дисконті, а реальна доходність цих облігацій складає 5,62%.
Як для мене, має місце дуже суттєва відмінність у підходах менеджерів традиційних "місць" інвествування (КУА, банки), які надають детальну інформацію, та менеджерів установ що працюють з ОДВЗ. Може мій висновок і не є досить об'єктивним, але досвід роботи з Універом та УГБ це підтверджує. На момент продажу облігацій у менеджера, на жаль, навіть думки не виникло щодо роз'яснення клієнту "структури дохідності".
VASH написав:Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети: 1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%; 2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%. Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП. У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%). Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору). Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.
Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.
Сьогодні розбирався щодо відмінності у доходності облігацій з менеджером Укргазбанку. Вдячний шановному accord_trading_ltd за бажання надати допомогу, але все виявилося значно простіше. Дійсно, як зазначив менеджер УГБ, дохідність за двома облігаціями є 7,5%, але перші облігації (UA4000201396 (дол.США))були продані з дисконтом до курсу (27 801,64 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,774898), другі ж облігації (UA4000202568 (дол.США)) були продані за 28 274,22 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,808135. Тобто, як запевнив менеджер УГБ, частка заявленої доходності 7,5% вже є у дисконті, а реальна доходність цих облігацій складає 5,62%.
Як для мене, має місце дуже суттєва відмінність у підходах менеджерів традиційних "місць" інвествування (КУА, банки), які надають детальну інформацію, та менеджерів установ що працюють з ОДВЗ. Може мій висновок і не є досить об'єктивним, але досвід роботи з Універом та УГБ це підтверджує. На момент продажу облігацій у менеджера, на жаль, навіть думки не виникло щодо роз'яснення клієнту "структури дохідності".
Прелесть покупать первичные бумаги, очень удобно, минимальный нкд, а самое главное нет перерасчета стоимости бумаги из-за изменения стоимости на аукционе от ПЕРВИЧНОЙ её стоимости номинала(продажи). Так бесит что надо докладывать порой огромные деньги из-за того что покупаешь с доходность 5.5%, а её доходность по проспекту эмиссий 7.5%.