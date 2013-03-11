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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:13

  greenozon написав:Здається лафа і фрівольність укргазу щодо фінмону в 2М дуже скоро завершиться -


https://minfin.com.ua/ua/2019/09/02/38927906/


Зовсім доки не дивляться?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:26

  greenozon написав:accord_trading_ltd

чому в вашому калькуляторі ціна 1 бумаги 100 уо?


Цена в процентах 100%
accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 14:34

accord_trading_ltd

зрозумів
дякую


2) тут намалювались цікавіші ЦП ніж валютні бумаги

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/i ... v-ukrainie
+50грн !
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 11:50

Re: Рынок ОВГЗ

http://ua.cbonds.info/news/item/1145819

Ставки донизу?!
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 15:27

Украинские банки увеличили портфель ОВГЗ на 12 миллиардов

Портфель ОВГЗ украинских банков 13 сентября увеличился на 12,281 млрд грн (на 3,7%) до 346,258 млрд грн,
нерезидентов - на 0,38 млрд грн (на 0,4%) до 88,088 млрд грн.
+50грн !
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 16:38

  VASH написав:Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети:
1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%;
2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%.
Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП.
У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%).
Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору).
Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.

Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.



Сьогодні розбирався щодо відмінності у доходності облігацій з менеджером Укргазбанку.
Вдячний шановному accord_trading_ltd за бажання надати допомогу, але все виявилося значно простіше. Дійсно, як зазначив менеджер УГБ, дохідність за двома облігаціями є 7,5%, але перші облігації (UA4000201396 (дол.США))були продані з дисконтом до курсу (27 801,64 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,774898), другі ж облігації (UA4000202568 (дол.США)) були продані за 28 274,22 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,808135. Тобто, як запевнив менеджер УГБ, частка заявленої доходності 7,5% вже є у дисконті, а реальна доходність цих облігацій складає 5,62%.

Як для мене, має місце дуже суттєва відмінність у підходах менеджерів традиційних "місць" інвествування (КУА, банки), які надають детальну інформацію, та менеджерів установ що працюють з ОДВЗ. Може мій висновок і не є досить об'єктивним, але досвід роботи з Універом та УГБ це підтверджує.
На момент продажу облігацій у менеджера, на жаль, навіть думки не виникло щодо роз'яснення клієнту "структури дохідності".
VASH
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2019 18:14

Re: Рынок ОВГЗ

VASH написав:
  VASH написав:Шановні, є певні методичні труднощі щодо використання ОВДП, буду вдячний якщо підкажете. Брав облігації через Укргазбанк, заклопотаний менеджер вибігав до фойє банку на кілька хвилин. Придбав у різний час два пакети:
1) 20.11.2018 UA4000201396 (дол.США) з доходністю 7,5%;
2) 11.12.2018 UA4000202568 (дол.США) з доходністю 7,5%.
Розмір купонного платежу на одну облігацію дуже відрізняється у різних пакетах ОВДП.
У другому пакеті все правильно, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення відповідає Номінальному рівню дохідності (%) дорозміщення (і там і там 7,5%).
Щодо першого пакету, там Номінальний рівень дохідності (%) первинного розміщення 5,62%, а Номінальний рівень дохідності (%) дорозміщення 7,5%. Так мені нараховують купоні виплати з розрахунку доходності первинного розміщення (5,62% - 1,5% військовий збору).
Я, у своїй заявці на торги письмово зазначав вимоги щодо дохідності 7,5%. Після торгів менеджер підтвердив що моя заявка з доходністю 7,5% задоволена.

Якщо я правильно розумію ситуацію (прошу фахівців підтвердити), буду писати скаргу на голову правління банку. Якщо це не дасть результатів, буду звертатися до правоохоронних органів.



Сьогодні розбирався щодо відмінності у доходності облігацій з менеджером Укргазбанку.
Вдячний шановному accord_trading_ltd за бажання надати допомогу, але все виявилося значно простіше. Дійсно, як зазначив менеджер УГБ, дохідність за двома облігаціями є 7,5%, але перші облігації (UA4000201396 (дол.США))були продані з дисконтом до курсу (27 801,64 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,774898), другі ж облігації (UA4000202568 (дол.США)) були продані за 28 274,22 гривень за облігацію, при курсі НБУ 27,808135. Тобто, як запевнив менеджер УГБ, частка заявленої доходності 7,5% вже є у дисконті, а реальна доходність цих облігацій складає 5,62%.

Як для мене, має місце дуже суттєва відмінність у підходах менеджерів традиційних "місць" інвествування (КУА, банки), які надають детальну інформацію, та менеджерів установ що працюють з ОДВЗ. Може мій висновок і не є досить об'єктивним, але досвід роботи з Універом та УГБ це підтверджує.
На момент продажу облігацій у менеджера, на жаль, навіть думки не виникло щодо роз'яснення клієнту "структури дохідності".
Прелесть покупать первичные бумаги, очень удобно, минимальный нкд, а самое главное нет перерасчета стоимости бумаги из-за изменения стоимости на аукционе от ПЕРВИЧНОЙ её стоимости номинала(продажи). Так бесит что надо докладывать порой огромные деньги из-за того что покупаешь с доходность 5.5%, а её доходность по проспекту эмиссий 7.5%.
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 09:43

  greenozon написав:accord_trading_ltd

зрозумів
дякую


2) тут намалювались цікавіші ЦП ніж валютні бумаги

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/i ... v-ukrainie


Цікавіші чим? Ризиком реструктуризації?
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Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 10:29

  Scholar написав:
  greenozon написав:accord_trading_ltd

зрозумів
дякую


2) тут намалювались цікавіші ЦП ніж валютні бумаги

https://www.stockworld.com.ua/ru/news/i ... v-ukrainie


Цікавіші чим? Ризиком реструктуризації?

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