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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:45

а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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uaprofi

тут есть видео как водить танк. От 100к грн через брокера
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:59

  uaprofi написав:а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
можно, никто не запрещает, разве что вы сами себе...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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