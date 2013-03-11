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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:45
а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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uaprofi
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Додано: Суб 14 вер, 2019 20:05
uaprofi
тут есть видео как водить танк. От 100к грн через брокера
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proftpd66
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Додано: Нед 15 вер, 2019 07:59
uaprofi написав:
а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
можно, никто не запрещает, разве что вы сами себе...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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