|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Суб 14 вер, 2019 19:45
а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Нед 15 вер, 2019 07:59
можно, никто не запрещает, разве что вы сами себе...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Нед 15 вер, 2019 10:05
Рынок ОВГЗ
Касательно овгз за доллары, банки первичные дилеры уполномочены работать на аукционе, могут взять доллар и рассчитаться с минфином, а вот не первичные дилеры переводят в гривну, по ноль в ноль, это ничего вам не стоит. Я купил на приличную сумму 10 сентября двухгодовые, не у первичного дилера, положил на счет долл, затем они перевели ноль в ноль доллар-гривна, как бы Форекс, это мне ничего не стоило. Но интересно если им принести гривну, то тогда не выгодно, они покупают мне на долл по банковскому коммерческому курсе, затем его на Форекс делают ноль в ноль. Но их коммерческий курс сильно завешен.
Весь процесс был емкий, но не сложный, конечно не депозит открытие, в итоге 4 раза был в банке, для всего этого, но тарифы очень хорошие, в разы меньше чем у привата, ощада, альфы, сравнивал.
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:06
Scholar
дохідністю
що краще - доларові ОДВП по 5% чи
"5-летние евробонды на 500 млндолларов под 8,25% годовых."
нехай і з уплатою податків.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 15 вер, 2019 12:08
vadymbanker
південний чи укргаз?
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|