Додано: Нед 15 вер, 2019 10:05

Касательно овгз за доллары, банки первичные дилеры уполномочены работать на аукционе, могут взять доллар и рассчитаться с минфином, а вот не первичные дилеры переводят в гривну, по ноль в ноль, это ничего вам не стоит. Я купил на приличную сумму 10 сентября двухгодовые, не у первичного дилера, положил на счет долл, затем они перевели ноль в ноль доллар-гривна, как бы Форекс, это мне ничего не стоило. Но интересно если им принести гривну, то тогда не выгодно, они покупают мне на долл по банковскому коммерческому курсе, затем его на Форекс делают ноль в ноль. Но их коммерческий курс сильно завешен.

Весь процесс был емкий, но не сложный, конечно не депозит открытие, в итоге 4 раза был в банке, для всего этого, но тарифы очень хорошие, в разы меньше чем у привата, ощада, альфы, сравнивал.