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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Суб 14 вер, 2019 19:45

а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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uaprofi

тут есть видео как водить танк. От 100к грн через брокера
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 07:59

  uaprofi написав:а можно купить овгз на 1 тыс грн или на 10 тыс или овгз это только для буржуев?
можно, никто не запрещает, разве что вы сами себе...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 10:05

Рынок ОВГЗ

Касательно овгз за доллары, банки первичные дилеры уполномочены работать на аукционе, могут взять доллар и рассчитаться с минфином, а вот не первичные дилеры переводят в гривну, по ноль в ноль, это ничего вам не стоит. Я купил на приличную сумму 10 сентября двухгодовые, не у первичного дилера, положил на счет долл, затем они перевели ноль в ноль доллар-гривна, как бы Форекс, это мне ничего не стоило. Но интересно если им принести гривну, то тогда не выгодно, они покупают мне на долл по банковскому коммерческому курсе, затем его на Форекс делают ноль в ноль. Но их коммерческий курс сильно завешен.
Весь процесс был емкий, но не сложный, конечно не депозит открытие, в итоге 4 раза был в банке, для всего этого, но тарифы очень хорошие, в разы меньше чем у привата, ощада, альфы, сравнивал.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:06

Scholar

дохідністю
що краще - доларові ОДВП по 5% чи
"5-летние евробонды на 500 млндолларов под 8,25% годовых."
нехай і з уплатою податків.
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:08

vadymbanker

південний чи укргаз?
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 12:57

Знайшов цікаве відео по брокеру Фрідом Фінанс

в цій гілці було багато запитань по ньому - що де як у них відбувається
також багато відповідей є в коментарях до відео.

я не клієнт ФФ, але вважаю треба розуміти що відбуєваться в сусідів

PS загалом рекомендую влоггера і його відео-ініціативу - "Мільйонер за 7 років"

+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 16:54

  greenozon написав:Scholar

дохідністю
що краще - доларові ОДВП по 5% чи
"5-летние евробонды на 500 млндолларов под 8,25% годовых."
нехай і з уплатою податків.

Евробонды Украины пятилетние сейчас к сожалению торгуются с доходностью на уровне 5-5,3%, а УЗ -6,8%((( Также не нужно забывать о мин. лоте Украина - 100 тис.$ и УЗ - 200 тис.$
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Повідомлення Додано: Нед 15 вер, 2019 23:10

Re: Рынок ОВГЗ

greenozon написав:vadymbanker

південний чи укргаз?
neither
vadymbanker
 
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