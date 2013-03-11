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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:15
Kripo написав:Ну так какой банк тогда?!
Ну простите, банковская тайна, ищите, сравнивайте тарифы, условия, находите лояльное отношение к фин мону. Еще не всех темных лошадок с рынка убрали... Скажу одно, - банк одесский.
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