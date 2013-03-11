RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 107108109110
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 14:15

Re: Рынок ОВГЗ

Kripo написав:Ну так какой банк тогда?!
Ну простите, банковская тайна, ищите, сравнивайте тарифы, условия, находите лояльное отношение к фин мону. Еще не всех темных лошадок с рынка убрали... Скажу одно, - банк одесский.
vadymbanker
 
Повідомлень: 283
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 15:35

  vadymbanker написав:
Kripo написав:Ну так какой банк тогда?!
Ну простите, банковская тайна, ищите, сравнивайте тарифы, условия, находите лояльное отношение к фин мону. Еще не всех темных лошадок с рынка убрали... Скажу одно, - банк одесский.

Круг сузился: "Місто Банк" или "Південний" :D :D :D
accord_trading_ltd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 45
З нами з: 25.02.19
Подякував: 3 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 17:57

чи може "Восток"?
вроді морський одеський норм. банчик
:wink:
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5944
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:21

Ну вроде решили ребус, банк Восток - https://bankvostok.com.ua/Content/Entit ... 3770000000 действительно дешев, и они получили разрешение как первичные дилеры. Жаль для нерезидентов там не очень отличается от конкурентов, как в УкрГазе примерно.

П.С. Не удержусь, «банковская тайна» - это ваши реальные имя и сумма денег и дата выдачи, а заходить анонимно на форум чтобы хвастать «я где-то нашёл крутые условия, но не скажу где» - это дно... мы же не на лавочке семки лускаем...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1113
З нами з: 24.07.10
Подякував: 296 раз.
Подякували: 171 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2019 18:37

Восток має помісячну платню за зберігання ЦП - значить вже не дешевий.
Південний тут виграє.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5944
З нами з: 01.06.14
Подякував: 193 раз.
Подякували: 334 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 107108109110
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 639
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 4640
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3884
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76434)
18.09.2019 19:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.