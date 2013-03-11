Ну простите, банковская тайна, ищите, сравнивайте тарифы, условия, находите лояльное отношение к фин мону. Еще не всех темных лошадок с рынка убрали... Скажу одно, - банк одесский.Kripo написав:Ну так какой банк тогда?!
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 18 вер, 2019 14:15
Re: Рынок ОВГЗ
Ну простите, банковская тайна, ищите, сравнивайте тарифы, условия, находите лояльное отношение к фин мону. Еще не всех темных лошадок с рынка убрали... Скажу одно, - банк одесский.
Додано: Сер 18 вер, 2019 15:35
Додано: Сер 18 вер, 2019 17:57
чи може "Восток"?
вроді морський одеський норм. банчик
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:21
Ну вроде решили ребус, банк Восток -
П.С. Не удержусь, «банковская тайна» - это ваши реальные имя и сумма денег и дата выдачи, а заходить анонимно на форум чтобы хвастать «я где-то нашёл крутые условия, но не скажу где» - это дно... мы же не на лавочке семки лускаем...
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 18 вер, 2019 18:37
Восток має помісячну платню за зберігання ЦП - значить вже не дешевий.
Південний тут виграє.
Додано: Сер 18 вер, 2019 19:41
о действительно, не досмотрел, не досчитал...
или...
тут "Зберігання цінних паперів, заблокованих для забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів за принципом «поставка проти оплати» - это один раз максимум
и "Депозитарний облік цінних паперів -облік цінних паперів, прав на цінні папери (виходячи з номінальної вартості пакету ЦП).За один місяць-до 100000 грн. (для фізичних осіб)25 грн.-100001 –500000 грн. (для фізичних осіб)50 грн" это всего 600 гривен, а нормально под 3000 за все провсе выходит....
А в Пивденном где цена услуг расписана?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Сер 18 вер, 2019 22:27
Kripo
я беру інформацію тут
Додано: Чет 19 вер, 2019 09:23
Что-то не вижу я их как первичных.
+ Банк Восток - м. Дніпро
Додано: Чет 19 вер, 2019 11:12
А в Пивденном где цена услуг расписана?
Kripo
Тарифи банку з обслуговування поточних рахунків
Пакет Для купівлі_продажу ОВДП
по комісіям потрібно телефонувати в відділення банку..
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