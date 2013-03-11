із розсилки ICU щодо поточних пропозицій бумаг -
гривня 15.3 - 15.75% (SIM/YTM)
долар (гривня) 2.5 - 5.0 (SIM/YTM), min 5K
долар (долар) 3.5 - 5.0, min 50K
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:12
із розсилки ICU щодо поточних пропозицій бумаг -
гривня 15.3 - 15.75% (SIM/YTM)
долар (гривня) 2.5 - 5.0 (SIM/YTM), min 5K
долар (долар) 3.5 - 5.0, min 50K
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
|