із розсилки ICU щодо поточних пропозицій бумаг -
гривня 15.3 - 15.75% (SIM/YTM)
долар (гривня) 2.5 - 5.0 (SIM/YTM), min 5K
долар (долар) 3.5 - 5.0, min 50K
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 24 вер, 2019 12:12
із розсилки ICU щодо поточних пропозицій бумаг -
гривня 15.3 - 15.75% (SIM/YTM)
долар (гривня) 2.5 - 5.0 (SIM/YTM), min 5K
долар (долар) 3.5 - 5.0, min 50K
Додано: Вів 24 вер, 2019 15:34
Рынок ОВГЗ
На сентябрь-октябрь тоже не планировали, но за 3 дня до 10 сентября они обьявили долл аукцион, успел купить, наконец-то по долл вопрос закрыт. В июле пролетел по конкурентной ценой. Осталось гривневые купить и все, буду присматриваться к вторичке.
Додано: Сер 25 вер, 2019 10:13
Останні пропозиції по бумагам від компанії Універ
Додано: П'ят 27 вер, 2019 15:39
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