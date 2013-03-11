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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 12:12

із розсилки ICU щодо поточних пропозицій бумаг -

гривня 15.3 - 15.75% (SIM/YTM)
долар (гривня) 2.5 - 5.0 (SIM/YTM), min 5K
долар (долар) 3.5 - 5.0, min 50K
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 13:41

Дол.США в 4 кв на аукционах пока не планируется:
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accord_trading_ltd
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2019 15:34

Рынок ОВГЗ

accord_trading_ltd написав:Дол.США в 4 кв на аукционах пока не планируется:
Зображення
На сентябрь-октябрь тоже не планировали, но за 3 дня до 10 сентября они обьявили долл аукцион, успел купить, наконец-то по долл вопрос закрыт. В июле пролетел по конкурентной ценой. Осталось гривневые купить и все, буду присматриваться к вторичке.
vadymbanker
 
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