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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:33

  stuermer01 написав:
  accord_trading_ltd написав:
  greenozon написав:стара пісня по новому - про покупку бумаг із мобілки фізиками

https://minfin.com.ua/ua/2019/09/27/39194040/


Лично моё мнение - пока на Украинском рынке не будет в доступе инструментов американского и европейского рынка приложения особо не нужно! Покупать и продавать ОВГЗ можно спокойно по распоряжению брокеру без особого напряга. Качественное приложение дорогое удовольствие, которое лишь только удорожит данную услугу для инвесторов.

Ага, написал брокер, который боится потерять работу :shock:

Нет! - инвестор, который ничего не боится и хочет инвестировать в Украине во все мировые инструменты!
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:37

  stuermer01 написав:А почему не ICU?
"Комісії за операцію купівлі / продажу - 200 гривень; за відкриття рахунку в ЦП - 0 гривень; за зберігання ЦП в депозитарії - 0 гривень; за погашення гривневих ЦБ - 0 гривень."


Ещё скажите что лучшую доходность предлагают!)))
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:46

Re: Рынок ОВГЗ

https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... 0%B0%D1%85
"Недоліками ОВДП є:

Міністерство фінансів України може відстрочити їхнє погашення;
процедура купівлі державних облігацій є складнішою, ніж оформлення депозиту в банку;
при придбанні ОВДП Вам буде необхідно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації;
неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).

Варто зазначити, що необхідність подання декларації на ОВДП виникає в момент їхньої купівлі/продажу та погашення вартості ОВДП (це передбачено статтею 170 ПКУ). Згідно ж статті 165 ПКУ відсотки за ОВДП не включаються до розрахунку загального щомісячного (щорічного) доходу, який обкладається податком, отже при отриманні лише відсотків подавати декларацію не потрібно."

Подскажите, я правильно понял, что подача нал. декларации становится обязательной для физлица только за год в котором будет погашение, если инвестор купил и держит до погашения?
Кто-то сталкивался уже с отсрочкой погашения?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:52

  accord_trading_ltd написав:
  stuermer01 написав:А почему не ICU?
"Комісії за операцію купівлі / продажу - 200 гривень; за відкриття рахунку в ЦП - 0 гривень; за зберігання ЦП в депозитарії - 0 гривень; за погашення гривневих ЦБ - 0 гривень."


Ещё скажите что лучшую доходность предлагают!)))

Об этом не знаю, расскажите, как брокер.
Насколько я знаю, доходность зависит от котировок, но как могут разные игроки предлагать разные котировки, разве вы их не с бирж берете? С разных бирж?
stuermer01
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 11:58

  stuermer01 написав:
  accord_trading_ltd написав:
  stuermer01 написав:А почему не ICU?
"Комісії за операцію купівлі / продажу - 200 гривень; за відкриття рахунку в ЦП - 0 гривень; за зберігання ЦП в депозитарії - 0 гривень; за погашення гривневих ЦБ - 0 гривень."


Ещё скажите что лучшую доходность предлагают!)))

Об этом не знаю, расскажите, как брокер.
Насколько я знаю, доходность зависит от котировок, но как могут разные игроки предлагать разные котировки, разве они их не с бирж берут? С разных бирж?


Рассказываю как инвестор - облигации торгуются не только через биржу! Если у Вас заявка купить по определённой цене (которая согласована с брокером) то он может продать и со своего портфеля. Если же заявка купить по наименьшей цене на бирже тут уже другое дело.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:20

  accord_trading_ltd написав:Рассказываю как инвестор - облигации торгуются не только через биржу! Если у Вас заявка купить по определённой цене (которая согласована с брокером) то он может продать и со своего портфеля. Если же заявка купить по наименьшей цене на бирже тут уже другое дело.

Ясно, вот для этого видимо и хотят создать центральную программу, которая будет маршрутизировать заявки между разными биржами и брокерами и исполнять ордер по наилучшей цене и с наименьшей комиссией. Только я за то, чтобы доступ к ней был не только со смартфона, а и с компьютера.
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Повідомлення Додано: Пон 30 вер, 2019 12:27

  stuermer01 написав:
  accord_trading_ltd написав:Рассказываю как инвестор - облигации торгуются не только через биржу! Если у Вас заявка купить по определённой цене (которая согласована с брокером) то он может продать и со своего портфеля. Если же заявка купить по наименьшей цене на бирже тут уже другое дело.

Ясно, вот для этого видимо и хотят создать центральную программу, которая будет маршрутизировать заявки между разными биржами и брокерами и исполнять ордер по наилучшей цене и с наименьшей комиссией. Только я за то, чтобы доступ к ней был не только со смартфона, а и с компьютера.


Посмотрим как у нас реализуют :?: в России например уже давно все с приложений торгуют, только там доступ ко многим мировым инструментам, а мы пока только об ОВГЗ мечтаем.

В приложении нет смысла, если есть хорошо работающая мобильная версия сайта с личным кабинетом.
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