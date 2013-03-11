Додано: Вів 01 жов, 2019 14:24

stuermer01 написав: https://finsee.com/%D0%BA%D1%83%D0%BF%D ... 0%B0%D1%85

"Недоліками ОВДП є:



Міністерство фінансів України може відстрочити їхнє погашення;

процедура купівлі державних облігацій є складнішою, ніж оформлення депозиту в банку;

при придбанні ОВДП Вам буде необхідно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації;

неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).



Варто зазначити, що необхідність подання декларації на ОВДП виникає в момент їхньої купівлі/продажу та погашення вартості ОВДП (це передбачено статтею 170 ПКУ). Згідно ж статті 165 ПКУ відсотки за ОВДП не включаються до розрахунку загального щомісячного (щорічного) доходу, який обкладається податком, отже при отриманні лише відсотків подавати декларацію не потрібно." "Недоліками ОВДП є:процедура купівлі державних облігацій є складнішою, ніж оформлення депозиту в банку;при придбанні ОВДП Вам буде необхідно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації;неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).Варто зазначити, що(це передбачено статтею 170 ПКУ). Згідно ж статті 165 ПКУ відсотки за ОВДП не включаються до розрахунку загального щомісячного (щорічного) доходу, який обкладається податком, отже."

Подскажите, я правильно понял, что подача нал. декларации становится обязательной для физлица только за год в котором будет погашение, если инвестор купил и держит до погашения?

Кто-то сталкивался уже с отсрочкой погашения? Подскажите, я правильно понял, что подача нал. декларации становится обязательной для физлица только за год в котором будет погашение, если инвестор купил и держит до погашения?Кто-то сталкивался уже с отсрочкой погашения?

Я писал finsee.com, вот мое им письмо:Данного недостатка нет в покупке овгз:при придбанні ОВДП Вам буде необхідно щорічно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації;Декларация подается с формой ф1 исключительно в двух случаях: на следующий год, который следует за годом, в котором погашается эмитентом бумага либо её продажа на вторичке, так же важно прояснить, что в декларации указывается не доход от бумаги(купонные выплаты), а инвестиционная прибыль, - разница между покупкой и продажей бумаги, т.е. куплена за $10000 овгз в день когда курс нбу 27, погашена через три года минфином $10000 в день когда курс нбу 29. Вот на ₴20000 нужно будет уплатить исключительно военный сбор(всего ₴300), и только эти ₴20000 как инвестиционный доход указывается в форме ф1(без самого дохода по бумаги), может теоретически быть и убыток. Для депонента никакой разницы нет, он дал долл и получил долл. Только военный сбор на разницы, что является не много, так что исправьте. Декларация подается ОДИН РАЗ через четыре года после покупки, исходя из примера выше(не три, а четыре, так как на следующий год после всех операции подается декларация за предыдущий ПОЛНЫЙ год).неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).Не совсем правильный пункт, инвестор(депонент) покупает бумагу с изначальной доходность по проспекту эмиссий с доходностью 5.25% по долл, номинал $1000, в день её фактической покупки депонентом данная бумага котируется с доходность 6%, это значит депонент купит её по $985 примерно, ему будет выплачивать купонный доход Минфин по этой же бумаге по ставке 5.25%, А ПРИ ПОГАШЕНИЕ ВЕРНУТ НОМИНАЛ $1000, а давал он за нее $985, вот в круговую доход по купону и 15$ за каждую бумагу и получается 6% доход. Если по бумаге растет или падает её рыночная(не номинальная, которая всегда $1000) стоимость(та которая была $985) никакой разницы для депонента не играет роль, он застолбировал себе прибыль, ему в любом случаи будет минфин платить купон и погасит $1000 за бумагу. Этот пункт напрасно пугает. НО ИСХОДЯ ИЗ МОЕГО ПРИМЕРА БУДЕТ ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ НА 15 ДОЛЛ!!! ПЛЮС ИЗ-ЗА КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ. Все упирается в курс нбу, когда речь о валютных овгз.