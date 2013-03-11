Лично моё мнение - пока на Украинском рынке не будет в доступе инструментов американского и европейского рынка приложения особо не нужно! Покупать и продавать ОВГЗ можно спокойно по распоряжению брокеру без особого напряга. Качественное приложение дорогое удовольствие, которое лишь только удорожит данную услугу для инвесторов.
Ага, написал брокер, который боится потерять работу
Нет! - инвестор, который ничего не боится и хочет инвестировать в Украине во все мировые инструменты!
stuermer01 написав:А почему не ICU? "Комісії за операцію купівлі / продажу - 200 гривень; за відкриття рахунку в ЦП - 0 гривень; за зберігання ЦП в депозитарії - 0 гривень; за погашення гривневих ЦБ - 0 гривень."
Міністерство фінансів України може відстрочити їхнє погашення; процедура купівлі державних облігацій є складнішою, ніж оформлення депозиту в банку; при придбанні ОВДП Вам буде необхідно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації; неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).
Варто зазначити, що необхідність подання декларації на ОВДП виникає в момент їхньої купівлі/продажу та погашення вартості ОВДП (це передбачено статтею 170 ПКУ). Згідно ж статті 165 ПКУ відсотки за ОВДП не включаються до розрахунку загального щомісячного (щорічного) доходу, який обкладається податком, отже при отриманні лише відсотків подавати декларацію не потрібно."
Подскажите, я правильно понял, что подача нал. декларации становится обязательной для физлица только за год в котором будет погашение, если инвестор купил и держит до погашения? Кто-то сталкивался уже с отсрочкой погашения?
stuermer01 написав:А почему не ICU? "Комісії за операцію купівлі / продажу - 200 гривень; за відкриття рахунку в ЦП - 0 гривень; за зберігання ЦП в депозитарії - 0 гривень; за погашення гривневих ЦБ - 0 гривень."
Ещё скажите что лучшую доходность предлагают!)))
Об этом не знаю, расскажите, как брокер. Насколько я знаю, доходность зависит от котировок, но как могут разные игроки предлагать разные котировки, разве вы их не с бирж берете? С разных бирж?
stuermer01 написав:А почему не ICU? "Комісії за операцію купівлі / продажу - 200 гривень; за відкриття рахунку в ЦП - 0 гривень; за зберігання ЦП в депозитарії - 0 гривень; за погашення гривневих ЦБ - 0 гривень."
Ещё скажите что лучшую доходность предлагают!)))
Об этом не знаю, расскажите, как брокер. Насколько я знаю, доходность зависит от котировок, но как могут разные игроки предлагать разные котировки, разве они их не с бирж берут? С разных бирж?
Рассказываю как инвестор - облигации торгуются не только через биржу! Если у Вас заявка купить по определённой цене (которая согласована с брокером) то он может продать и со своего портфеля. Если же заявка купить по наименьшей цене на бирже тут уже другое дело.
accord_trading_ltd написав:Рассказываю как инвестор - облигации торгуются не только через биржу! Если у Вас заявка купить по определённой цене (которая согласована с брокером) то он может продать и со своего портфеля. Если же заявка купить по наименьшей цене на бирже тут уже другое дело.
Ясно, вот для этого видимо и хотят создать центральную программу, которая будет маршрутизировать заявки между разными биржами и брокерами и исполнять ордер по наилучшей цене и с наименьшей комиссией. Только я за то, чтобы доступ к ней был не только со смартфона, а и с компьютера.
accord_trading_ltd написав:Рассказываю как инвестор - облигации торгуются не только через биржу! Если у Вас заявка купить по определённой цене (которая согласована с брокером) то он может продать и со своего портфеля. Если же заявка купить по наименьшей цене на бирже тут уже другое дело.
Ясно, вот для этого видимо и хотят создать центральную программу, которая будет маршрутизировать заявки между разными биржами и брокерами и исполнять ордер по наилучшей цене и с наименьшей комиссией. Только я за то, чтобы доступ к ней был не только со смартфона, а и с компьютера.
Посмотрим как у нас реализуют в России например уже давно все с приложений торгуют, только там доступ ко многим мировым инструментам, а мы пока только об ОВГЗ мечтаем.
В приложении нет смысла, если есть хорошо работающая мобильная версия сайта с личным кабинетом.
Что такое облигация и что такое облигация внутреннего государственного займа (ОВГЗ)? Какие процентные ставки по ОВГЗ? Налогообложении по операциям с ОВГЗ? Возможности продажи ОВГЗ на вторичном рынке в любой момент? Минусы ОВГЗ? Как можно купить ОВГЗ? Как операции с ОВГЗ влияют на курс?
Міністерство фінансів України може відстрочити їхнє погашення; процедура купівлі державних облігацій є складнішою, ніж оформлення депозиту в банку; при придбанні ОВДП Вам буде необхідно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації; неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).
Варто зазначити, що необхідність подання декларації на ОВДП виникає в момент їхньої купівлі/продажу та погашення вартості ОВДП (це передбачено статтею 170 ПКУ). Згідно ж статті 165 ПКУ відсотки за ОВДП не включаються до розрахунку загального щомісячного (щорічного) доходу, який обкладається податком, отже при отриманні лише відсотків подавати декларацію не потрібно."
Подскажите, я правильно понял, что подача нал. декларации становится обязательной для физлица только за год в котором будет погашение, если инвестор купил и держит до погашения? Кто-то сталкивался уже с отсрочкой погашения?
Я писал finsee.com, вот мое им письмо:
Данного недостатка нет в покупке овгз:
при придбанні ОВДП Вам буде необхідно щорічно подавати декларацію про доходи до відділу Державної фіскальної служби України за місцем реєстрації;
Декларация подается с формой ф1 исключительно в двух случаях: на следующий год, который следует за годом, в котором погашается эмитентом бумага либо её продажа на вторичке, так же важно прояснить, что в декларации указывается не доход от бумаги(купонные выплаты), а инвестиционная прибыль, - разница между покупкой и продажей бумаги, т.е. куплена за $10000 овгз в день когда курс нбу 27, погашена через три года минфином $10000 в день когда курс нбу 29. Вот на ₴20000 нужно будет уплатить исключительно военный сбор(всего ₴300), и только эти ₴20000 как инвестиционный доход указывается в форме ф1(без самого дохода по бумаги), может теоретически быть и убыток. Для депонента никакой разницы нет, он дал долл и получил долл. Только военный сбор на разницы, что является не много, так что исправьте. Декларация подается ОДИН РАЗ через четыре года после покупки, исходя из примера выше(не три, а четыре, так как на следующий год после всех операции подается декларация за предыдущий ПОЛНЫЙ год).
неможливо спрогнозувати майбутній прибуток від продажу облігацій внутрішніх державних позик. Ціна облігації може виявитися нижче початкової вартості покупки (якщо за цей час суттєво зросли відсоткові ставки).
Не совсем правильный пункт, инвестор(депонент) покупает бумагу с изначальной доходность по проспекту эмиссий с доходностью 5.25% по долл, номинал $1000, в день её фактической покупки депонентом данная бумага котируется с доходность 6%, это значит депонент купит её по $985 примерно, ему будет выплачивать купонный доход Минфин по этой же бумаге по ставке 5.25%, А ПРИ ПОГАШЕНИЕ ВЕРНУТ НОМИНАЛ $1000, а давал он за нее $985, вот в круговую доход по купону и 15$ за каждую бумагу и получается 6% доход. Если по бумаге растет или падает её рыночная(не номинальная, которая всегда $1000) стоимость(та которая была $985) никакой разницы для депонента не играет роль, он застолбировал себе прибыль, ему в любом случаи будет минфин платить купон и погасит $1000 за бумагу. Этот пункт напрасно пугает. НО ИСХОДЯ ИЗ МОЕГО ПРИМЕРА БУДЕТ ИНВЕСТ ПРИБЫЛЬ НА 15 ДОЛЛ!!! ПЛЮС ИЗ-ЗА КУРСОВОЙ РАЗНИЦЫ. Все упирается в курс нбу, когда речь о валютных овгз.