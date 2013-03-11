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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:11

  greenozon написав:vadymbanker

в вашому прикладі фігурують валютні бумаги
а якщо інвестор купив гривневі, що тоді із точки зору подання декларації?

то же самое, какая разница, доход есть доход (спекулятивный).
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:20

vadymbanker
в статье написано, что купонный доход не облагается налогом, а только спекулятивный - т.е. торговля или погашение. При подаче нал. декларации платится только военный сбор на спекулятивный доход от ОВГЗ, ок.
А каким налогом и по какой ставке (прогрессивная шкала?) облагается остальной доход (зарплата и т.п.) за отчетный год? Его же тоже надо указывать в декларации, не забывайте.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:27

Рынок ОВГЗ

Доход от бумага - это купонная выплата;

Инвестиционный доход от бумаги - разница между покупкой облигции и ее продажей/погашением в гривневомм эквиваленте;

Касательно инвест прибыли от гривнвых бумаг, нужно всеравно подавать декларацию в гфс и скажу почему. У вас к сожалению всегда будет разница в покупке и продаже/погашением, так-как у вас никогда не получится купить бумагу ровно за 1000грн, в бумаге будет сидеть как минимум нкд и премия либо дисконт, нкд хоть и не считается инвест прибылью, но платёжка(банковская проводка) за покупку бумаги будет единая, не возможно будет определить, что цена бумаги, а что нкд, сумма единая, неразделимая, а погашать вам будет по 1000грн, вот и разница.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37

Re: Рынок ОВГЗ

Не бойтесь подавать декларацию, так-как в ней нет пункта о указание источника происхождения денег для покупку бумаг, и происхождение самих бумаг, только пункт - какие у вас бумаг, по сколько купили, по сколько продали/погасли. И какая итого разница, и все. Это не страшно. Страшна эта идиотская планируемая налоговая амнистия, где с нас хотят срубить(украсть) 2,5% с тела овгз! ЭТО ТАКОЙ БРЕД. Учитывая что я лично прошёл фин мон, показал уже уплаченные налоги на сумму покупки овгз и всеравно по второму кругу хотят содрать.
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2019 15:41

Re: Рынок ОВГЗ

stuermer01 написав:vadymbanker
в статье написано, что купонный доход не облагается налогом, а только спекулятивный - т.е. торговля или погашение. При подаче нал. декларации платится только военный сбор на спекулятивный доход от ОВГЗ, ок.
А каким налогом и по какой ставке (прогрессивная шкала?) облагается остальной доход (зарплата и т.п.) за отчетный год? Его же тоже надо указывать в декларации, не забывайте.
Причем здесь зарплата?? Зарплата указывается в графе самой декларации, а не додатка ф1 к декларации, исходя из справки о зп вашей бухгалтерии или сами сформируйте справку о доходах в кабинет дфс. Ставка фиксированная, а не прогрессивная, 18% ндфл и 1.5% военный сбор.
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