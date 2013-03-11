то же самое, какая разница, доход есть доход (спекулятивный).
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:11
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:20
vadymbanker
в статье написано, что купонный доход не облагается налогом, а только спекулятивный - т.е. торговля или погашение. При подаче нал. декларации платится только военный сбор на спекулятивный доход от ОВГЗ, ок.
А каким налогом и по какой ставке (прогрессивная шкала?) облагается остальной доход (зарплата и т.п.) за отчетный год? Его же тоже надо указывать в декларации, не забывайте.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:27
Рынок ОВГЗ
Доход от бумага - это купонная выплата;
Инвестиционный доход от бумаги - разница между покупкой облигции и ее продажей/погашением в гривневомм эквиваленте;
Касательно инвест прибыли от гривнвых бумаг, нужно всеравно подавать декларацию в гфс и скажу почему. У вас к сожалению всегда будет разница в покупке и продаже/погашением, так-как у вас никогда не получится купить бумагу ровно за 1000грн, в бумаге будет сидеть как минимум нкд и премия либо дисконт, нкд хоть и не считается инвест прибылью, но платёжка(банковская проводка) за покупку бумаги будет единая, не возможно будет определить, что цена бумаги, а что нкд, сумма единая, неразделимая, а погашать вам будет по 1000грн, вот и разница.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:37
Re: Рынок ОВГЗ
Не бойтесь подавать декларацию, так-как в ней нет пункта о указание источника происхождения денег для покупку бумаг, и происхождение самих бумаг, только пункт - какие у вас бумаг, по сколько купили, по сколько продали/погасли. И какая итого разница, и все. Это не страшно. Страшна эта идиотская планируемая налоговая амнистия, где с нас хотят срубить(украсть) 2,5% с тела овгз! ЭТО ТАКОЙ БРЕД. Учитывая что я лично прошёл фин мон, показал уже уплаченные налоги на сумму покупки овгз и всеравно по второму кругу хотят содрать.
Додано: Вів 01 жов, 2019 15:41
Re: Рынок ОВГЗ
Причем здесь зарплата?? Зарплата указывается в графе самой декларации, а не додатка ф1 к декларации, исходя из справки о зп вашей бухгалтерии или сами сформируйте справку о доходах в кабинет дфс. Ставка фиксированная, а не прогрессивная, 18% ндфл и 1.5% военный сбор.
Додано: Вів 01 жов, 2019 18:57
налоговая амнистия дело добровольное. Если у вас есть подтвержденные источники дохода - вы ничего платить не будете! Да и закона, к слову, пока нет. Но я уже бегаю и собираю довидки о полученных мною процентам по депозитам в банках. Дело это, конечно, муторное - у меня деньги лежали в 20 банках примерно, 11 из которых пошли под фонд...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Вів 01 жов, 2019 22:44
Re: Рынок ОВГЗ
если мы не подадим на амнистию, они заставят заплатить на теле овгз или тело вкладов, они средний класс разгонят полностью.
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