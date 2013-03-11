Додано: Вів 01 жов, 2019 15:27

Доход от бумага - это купонная выплата;



Инвестиционный доход от бумаги - разница между покупкой облигции и ее продажей/погашением в гривневомм эквиваленте;



Касательно инвест прибыли от гривнвых бумаг, нужно всеравно подавать декларацию в гфс и скажу почему. У вас к сожалению всегда будет разница в покупке и продаже/погашением, так-как у вас никогда не получится купить бумагу ровно за 1000грн, в бумаге будет сидеть как минимум нкд и премия либо дисконт, нкд хоть и не считается инвест прибылью, но платёжка(банковская проводка) за покупку бумаги будет единая, не возможно будет определить, что цена бумаги, а что нкд, сумма единая, неразделимая, а погашать вам будет по 1000грн, вот и разница.