и ссылка - у кого-сколько :
на 02,10 у юл всего 19,7 млрд. т.е почти половина - у страховщиков
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:22
Общие инвестиции страховщиков в ОВГЗ в 1 полугодии 2019 года выросли на 35,7% до 8,84 млрд. грн. (20,7% от общего объема активов), в т.ч. у страховщиков жизни объем средств, вложенных в ценные бумаги, эмитируемые государством, увеличился на 27,1% и составил 5,24 млрд. грн.
и ссылка - у кого-сколько :
на 02,10 у юл всего 19,7 млрд. т.е почти половина - у страховщиков
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:28
а я и говорю про всю декларацию, в ней все доходы за год. Если ставка фиксированная, тогда ее нет смысла подавать тем, у кого только зарплата и/или депозиты и нет инвестиционного дохода от ОВГЗ. НДФЛ уже уплачен налоговыми агентами, работодателем или банком. Если б шкала была прогрессивная, то имело бы смысл ее подавать, чтобы вернуть часть уплаченного нал. агентами налога, если доход за год маленький и разница положительная.
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