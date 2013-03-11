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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:22

Общие инвестиции страховщиков в ОВГЗ в 1 полугодии 2019 года выросли на 35,7% до 8,84 млрд. грн. (20,7% от общего объема активов), в т.ч. у страховщиков жизни объем средств, вложенных в ценные бумаги, эмитируемые государством, увеличился на 27,1% и составил 5,24 млрд. грн.
и ссылка - у кого-сколько : https://forinsurer.com/ratings/nonlife/19/6/94
на 02,10 у юл всего 19,7 млрд. т.е почти половина - у страховщиков
Клаус
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:28

  vadymbanker написав:Причем здесь зарплата?? Зарплата указывается в графе самой декларации, а не додатка ф1 к декларации, исходя из справки о зп вашей бухгалтерии или сами сформируйте справку о доходах в кабинет дфс. Ставка фиксированная, а не прогрессивная, 18% ндфл и 1.5% военный сбор.

а я и говорю про всю декларацию, в ней все доходы за год. Если ставка фиксированная, тогда ее нет смысла подавать тем, у кого только зарплата и/или депозиты и нет инвестиционного дохода от ОВГЗ. НДФЛ уже уплачен налоговыми агентами, работодателем или банком. Если б шкала была прогрессивная, то имело бы смысл ее подавать, чтобы вернуть часть уплаченного нал. агентами налога, если доход за год маленький и разница положительная.
stuermer01
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:53

Re: Рынок ОВГЗ

stuermer01 написав:
  vadymbanker написав:Причем здесь зарплата?? Зарплата указывается в графе самой декларации, а не додатка ф1 к декларации, исходя из справки о зп вашей бухгалтерии или сами сформируйте справку о доходах в кабинет дфс. Ставка фиксированная, а не прогрессивная, 18% ндфл и 1.5% военный сбор.

а я и говорю про всю декларацию, в ней все доходы за год. Если ставка фиксированная, тогда ее нет смысла подавать тем, у кого только зарплата и/или депозиты и нет инвестиционного дохода от ОВГЗ. НДФЛ уже уплачен налоговыми агентами, работодателем или банком. Если б шкала была прогрессивная, то имело бы смысл ее подавать, чтобы вернуть часть уплаченного нал. агентами налога, если доход за год маленький и разница положительная.
вы издеваетесь, это ветка для собственников и потенциальных собственников овгз, следовательно декларация для нас обязательна. Причем здесь зп, депозиты и тд.
vadymbanker
 
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11

  J написав:
  asti написав:Но я уже бегаю и собираю довидки о полученных мною процентам по депозитам в банках. Дело это, конечно, муторное - у меня деньги лежали в 20 банках примерно, 11 из которых пошли под фонд...
сколько берут за одну справку?
По-разному, в Меге дали бесплатно, в Альфе и Укрсоце 150 грн, в ТАЗике 200 грн, в Ощаде и Привате они сами делаются в интернете, а VTB вообще красавы - 500 гривен за цидулку!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16

на прикладі ТАСу
https://tascombank.ua/files/tarrif_td_180517.pdf
+50грн !
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greenozon
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