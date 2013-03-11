Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

В УкрГазе меня заверяли сто их клиенты не подают декларации и «пока никого не побеспокоили». Но если надо то надо. Мне сам принцип не нравится вот этого «спекулятивного» дохода - я покупаю ОВГЗ за доллары, и минфин (или кто там?) разрешил операцию напрямую - без двойного обмена через гривну на межбанке, получаю в конце срока доллары, на гривну не меняю, то есть, собственно «спекулятивный доход» не возникает, или как минимум он не возникает на данном периоде, так как курс доллара будет меняться (и как мы видели может и падать) и возникнет «доход» только тогда когда я доллары поменяю. Хотя это тоже не совсем верно - если я доллары вообще в Украине не покупал а получал выплаты напрямую в валюте, то от того что я их (баксы) храню не возникает «спекулятивный доход», или от того что человек хранит золото, владеет квартирой (предположим что вырастает цена) не возникает «налогооблагаемый доход». Или я что-то путаю?

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.