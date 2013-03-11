RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:22

Общие инвестиции страховщиков в ОВГЗ в 1 полугодии 2019 года выросли на 35,7% до 8,84 млрд. грн. (20,7% от общего объема активов), в т.ч. у страховщиков жизни объем средств, вложенных в ценные бумаги, эмитируемые государством, увеличился на 27,1% и составил 5,24 млрд. грн.
и ссылка - у кого-сколько : https://forinsurer.com/ratings/nonlife/19/6/94
на 02,10 у юл всего 19,7 млрд. т.е почти половина - у страховщиков
Клаус
 
Повідомлень: 922
З нами з: 04.10.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:28

  vadymbanker написав:Причем здесь зарплата?? Зарплата указывается в графе самой декларации, а не додатка ф1 к декларации, исходя из справки о зп вашей бухгалтерии или сами сформируйте справку о доходах в кабинет дфс. Ставка фиксированная, а не прогрессивная, 18% ндфл и 1.5% военный сбор.

а я и говорю про всю декларацию, в ней все доходы за год. Если ставка фиксированная, тогда ее нет смысла подавать тем, у кого только зарплата и/или депозиты и нет инвестиционного дохода от ОВГЗ. НДФЛ уже уплачен налоговыми агентами, работодателем или банком. Если б шкала была прогрессивная, то имело бы смысл ее подавать, чтобы вернуть часть уплаченного нал. агентами налога, если доход за год маленький и разница положительная.
stuermer01
Аватар користувача
 
Повідомлень: 281
З нами з: 21.07.09
Подякував: 69 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 19:53

Re: Рынок ОВГЗ

stuermer01 написав:
  vadymbanker написав:Причем здесь зарплата?? Зарплата указывается в графе самой декларации, а не додатка ф1 к декларации, исходя из справки о зп вашей бухгалтерии или сами сформируйте справку о доходах в кабинет дфс. Ставка фиксированная, а не прогрессивная, 18% ндфл и 1.5% военный сбор.

а я и говорю про всю декларацию, в ней все доходы за год. Если ставка фиксированная, тогда ее нет смысла подавать тем, у кого только зарплата и/или депозиты и нет инвестиционного дохода от ОВГЗ. НДФЛ уже уплачен налоговыми агентами, работодателем или банком. Если б шкала была прогрессивная, то имело бы смысл ее подавать, чтобы вернуть часть уплаченного нал. агентами налога, если доход за год маленький и разница положительная.
вы издеваетесь, это ветка для собственников и потенциальных собственников овгз, следовательно декларация для нас обязательна. Причем здесь зп, депозиты и тд.
vadymbanker
 
Повідомлень: 292
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 27 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11

  J написав:
  asti написав:Но я уже бегаю и собираю довидки о полученных мною процентам по депозитам в банках. Дело это, конечно, муторное - у меня деньги лежали в 20 банках примерно, 11 из которых пошли под фонд...
сколько берут за одну справку?
По-разному, в Меге дали бесплатно, в Альфе и Укрсоце 150 грн, в ТАЗике 200 грн, в Ощаде и Привате они сами делаются в интернете, а VTB вообще красавы - 500 гривен за цидулку!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1176
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 146 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16

на прикладі ТАСу
https://tascombank.ua/files/tarrif_td_180517.pdf
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6088
З нами з: 01.06.14
Подякував: 194 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22

Сам принцип

В УкрГазе меня заверяли сто их клиенты не подают декларации и «пока никого не побеспокоили». Но если надо то надо. Мне сам принцип не нравится вот этого «спекулятивного» дохода - я покупаю ОВГЗ за доллары, и минфин (или кто там?) разрешил операцию напрямую - без двойного обмена через гривну на межбанке, получаю в конце срока доллары, на гривну не меняю, то есть, собственно «спекулятивный доход» не возникает, или как минимум он не возникает на данном периоде, так как курс доллара будет меняться (и как мы видели может и падать) и возникнет «доход» только тогда когда я доллары поменяю. Хотя это тоже не совсем верно - если я доллары вообще в Украине не покупал а получал выплаты напрямую в валюте, то от того что я их (баксы) храню не возникает «спекулятивный доход», или от того что человек хранит золото, владеет квартирой (предположим что вырастает цена) не возникает «налогооблагаемый доход». Или я что-то путаю?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1121
З нами з: 24.07.10
Подякував: 297 раз.
Подякували: 173 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 691
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 4780
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3913
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.