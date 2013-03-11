и ссылка - у кого-сколько :
на 02,10 у юл всего 19,7 млрд. т.е почти половина - у страховщиков
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:22
Общие инвестиции страховщиков в ОВГЗ в 1 полугодии 2019 года выросли на 35,7% до 8,84 млрд. грн. (20,7% от общего объема активов), в т.ч. у страховщиков жизни объем средств, вложенных в ценные бумаги, эмитируемые государством, увеличился на 27,1% и составил 5,24 млрд. грн.
и ссылка - у кого-сколько :
на 02,10 у юл всего 19,7 млрд. т.е почти половина - у страховщиков
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:28
а я и говорю про всю декларацию, в ней все доходы за год. Если ставка фиксированная, тогда ее нет смысла подавать тем, у кого только зарплата и/или депозиты и нет инвестиционного дохода от ОВГЗ. НДФЛ уже уплачен налоговыми агентами, работодателем или банком. Если б шкала была прогрессивная, то имело бы смысл ее подавать, чтобы вернуть часть уплаченного нал. агентами налога, если доход за год маленький и разница положительная.
Додано: Сер 02 жов, 2019 19:53
Re: Рынок ОВГЗ
вы издеваетесь, это ветка для собственников и потенциальных собственников овгз, следовательно декларация для нас обязательна. Причем здесь зп, депозиты и тд.
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:11
По-разному, в Меге дали бесплатно, в Альфе и Укрсоце 150 грн, в ТАЗике 200 грн, в Ощаде и Привате они сами делаются в интернете, а VTB вообще красавы - 500 гривен за цидулку!!
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Сер 02 жов, 2019 21:16
на прикладі ТАСу
+50грн !
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:22
Сам принцип
В УкрГазе меня заверяли сто их клиенты не подают декларации и «пока никого не побеспокоили». Но если надо то надо. Мне сам принцип не нравится вот этого «спекулятивного» дохода - я покупаю ОВГЗ за доллары, и минфин (или кто там?) разрешил операцию напрямую - без двойного обмена через гривну на межбанке, получаю в конце срока доллары, на гривну не меняю, то есть, собственно «спекулятивный доход» не возникает, или как минимум он не возникает на данном периоде, так как курс доллара будет меняться (и как мы видели может и падать) и возникнет «доход» только тогда когда я доллары поменяю. Хотя это тоже не совсем верно - если я доллары вообще в Украине не покупал а получал выплаты напрямую в валюте, то от того что я их (баксы) храню не возникает «спекулятивный доход», или от того что человек хранит золото, владеет квартирой (предположим что вырастает цена) не возникает «налогооблагаемый доход». Или я что-то путаю?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Чет 03 жов, 2019 11:55
Kripo золото вы храните,
а облигации вы купили а потом продали \ погасили
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
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Додано: Чет 03 жов, 2019 11:56
50 гривен дополнительно к бонусу за открытие депозита
https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ Промо код H6EIAVL
Додано: Чет 03 жов, 2019 12:47
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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