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Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:44
asti написав:
...в Ощаде и Привате они сами делаются в интернете
Бумажку сформировать не сложно. а в банке вам печать поставили на нее?
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Додано: Чет 03 жов, 2019 13:48
J написав: Kripo написав: J написав:Kripo
золото вы храните,
а облигации вы купили а потом продали \ погасили
В чем разница?
доход возникает при продаже
а я что говорю?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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Kripo
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Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:10
03.10.2019. Cbonds-Ukraine: Долговой рынок Украины (сентябрь 2019 г.)
Детальніше: Cbonds_Bulletin_201909_UA.pdf (1036 Kb) http://ua.cbonds.ua/comments/download/207189
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