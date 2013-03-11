Бумажку сформировать не сложно. а в банке вам печать поставили на нее?
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:44
Додано: Чет 03 жов, 2019 13:48
а я что говорю?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:10
03.10.2019. Cbonds-Ukraine: Долговой рынок Украины (сентябрь 2019 г.)
Детальніше: Cbonds_Bulletin_201909_UA.pdf (1036 Kb)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Нед 06 жов, 2019 20:19
Re: Рынок ОВГЗ
Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?
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