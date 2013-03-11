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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:44

  asti написав:...в Ощаде и Привате они сами делаются в интернете

Бумажку сформировать не сложно. а в банке вам печать поставили на нее?
Smitten
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2019 13:48

  J написав:
  Kripo написав:
  J написав:Kripo золото вы храните,
а облигации вы купили а потом продали \ погасили


В чем разница?

доход возникает при продаже


а я что говорю?!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 04 жов, 2019 11:10

03.10.2019. Cbonds-Ukraine: Долговой рынок Украины (сентябрь 2019 г.)


Детальніше: Cbonds_Bulletin_201909_UA.pdf (1036 Kb)
http://ua.cbonds.ua/comments/download/207189
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greenozon
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Повідомлення Додано: Нед 06 жов, 2019 20:19

Re: Рынок ОВГЗ

https://biz.nv.ua/ukr/experts/nereziden ... 46070.html

Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:19

  lrs7719 написав:https://biz.nv.ua/ukr/experts/nerezidenti-na-rinku-ovdp-pravda-i-mifi-novini-ukrajini-50046070.html

Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?

что вы имеете ввиду?

там выше написано "продати буде дуже складно через відсутність внутрішнього покупця з «довгими грошима»."
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 16:46

  J написав:
  lrs7719 написав:https://biz.nv.ua/ukr/experts/nerezidenti-na-rinku-ovdp-pravda-i-mifi-novini-ukrajini-50046070.html

Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?

что вы имеете ввиду?

там выше написано "продати буде дуже складно через відсутність внутрішнього покупця з «довгими грошима»."


Цитата приведена из третьего снизу абзаца статьи. Потому у меня вопрос к специалистам: действительно ли не существует у инвесторов других вариантов кроме как ожидать погашения? Речь о массовом выходе
lrs7719
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Повідомлення Додано: Пон 07 жов, 2019 17:42

Ну с бешеным дисконтом продавать прийдется, фиксировать убыток, если в гривне то потом на Межбанке «через одну дверь» менять по ужасному курсу. Всегда есть кто купит за полцены....
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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