Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?
Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?
что вы имеете ввиду?
там выше написано "продати буде дуже складно через відсутність внутрішнього покупця з «довгими грошима»."
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Всем привет. По материалам статьи возник вопрос - "Фактично зараз іноземні інвестори купують квиток в один кінець. Щоб вийти з цієї інвестиції, їм потрібно буде чекати погашення" - а действительно ли это так, учитывая новое валютное законодательство ?
что вы имеете ввиду?
там выше написано "продати буде дуже складно через відсутність внутрішнього покупця з «довгими грошима»."
Цитата приведена из третьего снизу абзаца статьи. Потому у меня вопрос к специалистам: действительно ли не существует у инвесторов других вариантов кроме как ожидать погашения? Речь о массовом выходе