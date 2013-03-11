Я це добре бачу) Алеж він належить до самого проблемного сектору с дуже високими ризиками, до когорти так званих сланцевіків. І тому не може бути репрезентативним прикладом. Ви б ще, як приклад, Теслу навели)
|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:43
Я це добре бачу) Алеж він належить до самого проблемного сектору с дуже високими ризиками, до когорти так званих сланцевіків. І тому не може бути репрезентативним прикладом. Ви б ще, як приклад, Теслу навели)
Дурень думкою багатіє
|