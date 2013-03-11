Я це добре бачу) Алеж він належить до самого проблемного сектору с дуже високими ризиками, до когорти так званих сланцевіків. І тому не може бути репрезентативним прикладом. Ви б ще, як приклад, Теслу навели)
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Вів 08 жов, 2019 18:43
Я це добре бачу) Алеж він належить до самого проблемного сектору с дуже високими ризиками, до когорти так званих сланцевіків. І тому не може бути репрезентативним прикладом. Ви б ще, як приклад, Теслу навели)
Дурень думкою багатіє
Додано: Сер 09 жов, 2019 23:03
Наступна велика виплата по ОВДП (купони + погашення) - 16 жовтня
3.7 млдр гривень
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:19
В жовтні (23го) залишилась одна (сама крупна) виплата по бумагам
майже 12 млдр грн
Додано: Нед 20 жов, 2019 21:30
Возможно ли долларовые ОГВЗ купить непосредственно за $ без конвертации и какой порог входа?
Додано: Пон 21 жов, 2019 09:55
там баксы возвращают - для гривны без угроз...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
Додано: Пон 21 жов, 2019 10:30
так, для прикладу -
viewtopic.php?p=4722942#p4722942
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