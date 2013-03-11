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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 113114115116
Повідомлення Додано: Вів 08 жов, 2019 18:43

  greenozon написав:оба сразу :)
емітент - США якщо що.


Я це добре бачу) Алеж він належить до самого проблемного сектору с дуже високими ризиками, до когорти так званих сланцевіків. І тому не може бути репрезентативним прикладом. Ви б ще, як приклад, Теслу навели)
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Повідомлення Додано: Сер 09 жов, 2019 23:03

Наступна велика виплата по ОВДП (купони + погашення) - 16 жовтня
3.7 млдр гривень
https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-10-16
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:19

В жовтні (23го) залишилась одна (сама крупна) виплата по бумагам

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-10-23
майже 12 млдр грн
+50грн !
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Повідомлення Додано: Нед 20 жов, 2019 21:30

Возможно ли долларовые ОГВЗ купить непосредственно за $ без конвертации и какой порог входа?
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 09:55

  greenozon написав:В жовтні (23го) залишилась одна (сама крупна) виплата по бумагам

https://afrtcp.tk/services/payments_sch ... 2019-10-23
майже 12 млдр грн
там баксы возвращают - для гривны без угроз...
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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Повідомлення Додано: Пон 21 жов, 2019 10:30

  Makepeace написав:Возможно ли долларовые ОГВЗ купить непосредственно за $ без конвертации и какой порог входа?


так, для прикладу -

viewtopic.php?p=4722942#p4722942
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Makepeace

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Повідомлення Додано: П'ят 01 лис, 2019 19:43

Універ впровадив відкриття рахунку віддалено через BankID?

https://ig.univer.ua/
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