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Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:35

Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за октябрь 2019 г.

В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.

http://ua.cbonds.ua/comments/download/208817
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:58

Рынок ОВГЗ

Яша написав:появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?
максимум 4.5%, оно того не стоит...
А где можно в свободном доступе увидеть количество поданных заявок?
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