Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:48

4,5% «чистыми» это на данный исторический момент так вроде и не плохо, это как 5,59% в банке, не учитывая расходов на брокера. И 4,5% - это сейчас максимум доходности на вторичном рынке?

...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.