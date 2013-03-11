В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
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Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Чет 07 лис, 2019 17:35
Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за октябрь 2019 г.
В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Чет 07 лис, 2019 18:58
Рынок ОВГЗ
максимум 4.5%, оно того не стоит...
А где можно в свободном доступе увидеть количество поданных заявок?
Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:48
4,5% «чистыми» это на данный исторический момент так вроде и не плохо, это как 5,59% в банке, не учитывая расходов на брокера. И 4,5% - это сейчас максимум доходности на вторичном рынке?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:12
Re: Рынок ОВГЗ
Не знаю максимума на вторичном, но 12 ноября, будет 4.5% максимум если и не 3.5%. Хорошо, что успел 10 сентября прыгнуть в последний вагон. 12 ноября будет большой нкд, за 5 месяцев, хорошо что хоть первичное размещение, не будет премии.
Додано: Суб 09 лис, 2019 13:57
Порився трохи в інторнетах, знайшов таку інфу щодо загадкових нерезидентів, що скуповують укр ОВДП
За последние несколько лет наблюдается значительное увеличением интереса глобальных инвесторов к инструментам в гривне.Так, только в 2017-2019 гг. долговые инструменты с привязкой к гривне или гривневым ОВГЗ разместили международные финансовые организации (ЕБРР, IFC, IBRD, FMO), глобальные банки (Citibank, ICBC, J.P.Morgan, ING, SocGen, Nomura),а также государственный Укрэксимбанк. Зачастую расчеты по таким инструментам осуществляются в долл. США, однако, в этому году SoсGen были размещены два выпуска с расчетами в евро.
Приобретают «гривневые» евробонды чаще всего глобальные инвестиционные фонды (PIMCO, Aberdeen Standard Investments, Allianz Invest, Lazard Funds, Global Evolution Funds, Deka Investment), однако, постепенно к ним присоединяются и более консервативные инвесторы в лице пенсионных фондов (Pension Danmark, Larernes Pension и т.д.).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Суб 09 лис, 2019 18:44
Re: Рынок ОВГЗ
При очередном шухере жирные коты успеют как всегда унести ноги, вспомним семейку Гонторевой в Дельтабанке, поэтому пусть они с гривной играют в догонялки проценты-курс, а я предпочитаю сидеть сразу в твердой валюте, сухо и удобно и без памперсов.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Додано: Нед 10 лис, 2019 18:36
Мир сошел с ума, разнице между трежерис и овгз а долларах меньше 2%
Додано: Нед 10 лис, 2019 19:17
если 300млн, то курс не улетит вообще будет как прежне? есть бы был 3млрд. , то улетит?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
Додано: Нед 10 лис, 2019 20:56
У кого-нибудь был опыт дарения гривневых ОВГЗ?
Можете поделиться опытом, как все происходило, не будет потом у принявшего в дар проблем с налоговой или другими гос органами?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
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