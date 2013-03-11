RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Фондовий ринок: цінні папери,
індекси, емітенти та інше
/
Фондовий ринок
/
Рынок ОВГЗ

Рынок ОВГЗ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
  #<1 ... 114115116117
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 17:35

Cbonds опубликовало ежемесячный бюллетень «Долговой рынок Украины» за октябрь 2019 г.

В нем вы найдете:
- основные новости долгового рынка Украины;
- ключевые рыночные индикаторы;
- кривые доходностей ОВГЗ и еврооблигаций;
- результаты размещения ОВГЗ;
- планируемые эмиссии облигаций и еврооблигаций.

http://ua.cbonds.ua/comments/download/208817
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2019 18:58

Рынок ОВГЗ

Яша написав:появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?
максимум 4.5%, оно того не стоит...
А где можно в свободном доступе увидеть количество поданных заявок?
vadymbanker
 
Повідомлень: 339
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 13:48

4,5% «чистыми» это на данный исторический момент так вроде и не плохо, это как 5,59% в банке, не учитывая расходов на брокера. И 4,5% - это сейчас максимум доходности на вторичном рынке?
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 24.07.10
Подякував: 313 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2019 18:12

Re: Рынок ОВГЗ

Kripo написав:4,5% «чистыми» это на данный исторический момент так вроде и не плохо, это как 5,59% в банке, не учитывая расходов на брокера. И 4,5% - это сейчас максимум доходности на вторичном рынке?
Не знаю максимума на вторичном, но 12 ноября, будет 4.5% максимум если и не 3.5%. Хорошо, что успел 10 сентября прыгнуть в последний вагон. 12 ноября будет большой нкд, за 5 месяцев, хорошо что хоть первичное размещение, не будет премии.
vadymbanker
 
Повідомлень: 339
З нами з: 05.06.16
Подякував: 4 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 13:57

Порився трохи в інторнетах, знайшов таку інфу щодо загадкових нерезидентів, що скуповують укр ОВДП


За последние несколько лет наблюдается значительное увеличением интереса глобальных инвесторов к инструментам в гривне.Так, только в 2017-2019 гг. долговые инструменты с привязкой к гривне или гривневым ОВГЗ разместили международные финансовые организации (ЕБРР, IFC, IBRD, FMO), глобальные банки (Citibank, ICBC, J.P.Morgan, ING, SocGen, Nomura),а также государственный Укрэксимбанк. Зачастую расчеты по таким инструментам осуществляются в долл. США, однако, в этому году SoсGen были размещены два выпуска с расчетами в евро.

Приобретают «гривневые» евробонды чаще всего глобальные инвестиционные фонды (PIMCO, Aberdeen Standard Investments, Allianz Invest, Lazard Funds, Global Evolution Funds, Deka Investment), однако, постепенно к ним присоединяются и более консервативные инвесторы в лице пенсионных фондов (Pension Danmark, Larernes Pension и т.д.).
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6463
З нами з: 01.06.14
Подякував: 197 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2019 18:44

Re: Рынок ОВГЗ

При очередном шухере жирные коты успеют как всегда унести ноги, вспомним семейку Гонторевой в Дельтабанке, поэтому пусть они с гривной играют в догонялки проценты-курс, а я предпочитаю сидеть сразу в твердой валюте, сухо и удобно и без памперсов.
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 24.07.10
Подякував: 313 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 18:36

  vadymbanker написав:
Kripo написав:4,5% «чистыми» это на данный исторический момент так вроде и не плохо, это как 5,59% в банке, не учитывая расходов на брокера. И 4,5% - это сейчас максимум доходности на вторичном рынке?
Не знаю максимума на вторичном, но 12 ноября, будет 4.5% максимум если и не 3.5%. Хорошо, что успел 10 сентября прыгнуть в последний вагон. 12 ноября будет большой нкд, за 5 месяцев, хорошо что хоть первичное размещение, не будет премии.

Мир сошел с ума, разнице между трежерис и овгз а долларах меньше 2%
St/2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10542
З нами з: 02.09.08
Подякував: 660 раз.
Подякували: 1513 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 19:17

  Яша написав:появился анонс на 12 число. доллар ограничили 300млн.заявок уже в 5 раз больше.какие есть мысли по доходности?


если 300млн, то курс не улетит вообще будет как прежне? есть бы был 3млрд. , то улетит?
ВОПРОС: Как отправить SWIFT за товары обычному физику?
https://forum.finance.ua/topic225078.html
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1265
З нами з: 22.12.16
Подякував: 122 раз.
Подякували: 74 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2019 20:56

У кого-нибудь был опыт дарения гривневых ОВГЗ?
Можете поделиться опытом, как все происходило, не будет потом у принявшего в дар проблем с налоговой или другими гос органами?
Пірнач у гривню з валютного трампліну!
asti
 
Повідомлень: 1341
З нами з: 24.11.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 187 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 114115116117
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
передача овгз между родственниками
zoawlhxc » Сер 05 чер, 2019 14:27
1 775
Переглянути останнє повідомлення
Суб 29 чер, 2019 20:12
asti
Стоит ли вкладывать деньги в ОВГЗ? 1, 2, 3
Ірина_ » Пон 11 бер, 2019 10:32
28 5066
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2019 16:03
greenozon
Когда фондовый рынок Украины начнет расти
alex_74 » Пон 11 бер, 2013 11:27
3 3961
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 кві, 2013 14:45
firef75

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (8959)
10.11.2019 21:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.